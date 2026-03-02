Markenverzeichnis öffnen
Sport & Szene
Events

Neue Motomania-Tassen auf der Motorräder Dortmund 2026

Motomania-Tassen auf der Motorräder Dortmund
Neue Modell der Motomania-Tassen zu haben

Besuchen Sie die Motorräder Dortmund 2026 und sichern Sie sich die neuen Motomania-Tassen in der Black Edition mit Abo-Rabatt. Treffen Sie die Redaktion und erleben Sie die Multistrada V4 S aus dem Dauertest. Tägliche Live-Präsentationen bieten spannende Einblicke in die Welt von MOTORRAD.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.03.2026
Drei neue Motomania-Tassen von MOTORRAD

Drei neue Motomania-Tassen von MOTORRAD

Vom 5. bis 8. März 2026 sind wir auf der MOTORRÄDER Dortmund – Halle 3. Am MOTORRAD-Stand bekommst du die neuen Motomania-Tassen in der neuen Black Edition inkl. frisch gebrühtem Kaffee – mit Abo-Vorteil für nur 5 € statt 9,50 € pro Tasse. Komm vorbei und hol sie dir direkt am Stand.

So bekommst du den Rabatt

  • Print-Abonnenten bekommen kurz vor der Messe eine Mail mit einem Rabattcode. Alternativ bitte die Abonummer vorzeigen.
  • MRD+ Abonnenten (Digital-Abo): auf dem Smartphone dein aktuelles Abo zeigen – dann gilt der rabattierte Preis ebenfalls. Mein Abo aufrufen: https://www.motorradonline.de/meine-abonnements/?plenigoSelfService=SUBSCRIPTION
  • Du bist (noch) kein Abonnent? Wenn du den Deal mitnehmen willst: Jetzt 0,99 € Probemonat abschließen, Rabatt auf Tassen und vollen Zugriff auf alle MRD+ Inhalte sichern. Mehr unter https://www.motorradonline.de/mrd-plus/ 

Weiteres Highlight am MOTORRAD-Stand

Triff die Redaktion – und schau dir die zerlegte Multistrada V4 S aus dem 100.000-km-Dauertest an. Dazu gibt’s tägliche Live-Präsentationen von MOTORRAD auf der Actionbühne nebenan. Das aktuelle Bühnenprogramm gibt’s hier: https://www.zweiradmessen.de/programm-dortmund

Hier gibt es die neuen MOTORRAD-Tassen

  • Event Motorräder Dortmund 2026
  • Datum: 5.–8. März 2026
  • Ort: Messe Dortmund / Westfalenhallen
  • MOTORRAD: Halle 3, MOTORRAD-Stand

