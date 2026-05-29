100.000 Kilometer Garantie?: Morbidelli Timeless 1200 - Brixton und Triumph aufgepasst

Die Triumph Bonneville T120 stand zweifelsohne Modell für die Brixton Cromwell 1200 und die in China vorgestellte Morbidelli Timeless 1200. Zu recht. Wobei die Morbidelli kein Klon der Triumph ist, sondern der Zwilling der Brixton. Optisch wie technisch sind diese beiden Maschinen identisch, quasi eineiige Zwillinge.

Selber Hersteller bei Brixton und Morbidelli: Gaokin Sogar der chinesische Hersteller ist derselbe: Gaokin. Und das stellt die Frage: Ist die Brixton weiter über KSR für Europa gesetzt, oder bringt Morbidelli ein exaktes Konkurrenzprodukt? Oder ergänzen beide Marken sich auf unterschiedlichen Märkten in Europa? Die Antwort ist so spannend wie irrelevant, denn die Brixton verhielt sich bisher auf dem Markt noch zurückhaltender als die 1200er-Bonnie von Triumph.

Morbidelli Timeless 1200 – zeitlos und elegant Was bei der Bonnie und der Brixton gefällt, gefällt an der Morbidelli Timeless 1200 ebenso: dicke Krümmer, gebürstetes Metall, der versteckte Kat vor dem Motor und die klassischen Linien aller Einzelteile. In Summe zwar mit den eloxierten Kreuzspeichenfelgen etwas wirr anmutend, dennoch: ein feines Gerät.

Motor: Twin mit 1.222 Kubik und 82 PS Antrieb der Morbidelli Timeless 1200 ist ein stattlicher Twin mit 1.222 Kubik, der angeblich 108 Nm bei 3.100/min erzeugt und 82 PS bei 6.550/min leistet. 234 Kilo muss der Motor fahrfertig beschleunigen, zuzüglich Fahrer, und er dürfte beide weit bringen, denn mit 16 Liter ist der Tank überraschend groß. Wobei zum finalen Einordnen der Verbrauch fehlt.

Einfaches Retro-Fahrwerk Der Twin der Morbidelli Timeless 1200 steht fest in einem Doppelschleifenrahmen aus Stahl. Im Lenkkopf federt und dämpft eine Telegabel mit 41 Millimeter Standrohrdurchmesser, die 2 Scheibenbremsen mit schwimmenden Nissin-Sätteln hält.

Die Stahlschwinge ergänzt Morbidelli um Stereodämpfer unbekannter Güte und Machart. Über die elektronische Ausstattung ist nichts bekannt, von einem ABS ist allerdings auszugehen.

Morbidelli Timeless 1200 – 6 Jahre Garantie für 7.000 Euro? Bisher liegt nur der umgerechnete Preis aus China vor, und der beträgt circa 7.000 Euro. Nein, ganz so günstig wird es die Timeless 1200 von Morbidelli – wenn überhaupt – in Europa nicht geben. Die baugleiche Brixton Cromwell 1200 kostet hierzulande ab 10.999 Euro.

Interessant und wünschenswert für Europa wäre allerdings die Garantie von 6 Jahren oder 60.000 Meilen, umgerechnet knapp 100.000 Kilometer.