Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Enduro

A2-Reiseenduro für Sparfüchse: Macbor Montana XR5 510 im Adventure Master Test

Macbor Montana XR5 510 im Adventure Master Test
A2-Reiseenduro für Sparfüchse

Die Macbor Montana XR5 510 ist eine ideale Alternative für A2-Reiseenduro-Sparfüchse. Für ihren Preis präsentiert sie eine beachtliche Ausstattung. Fahrtechnisch spielt sie mit 213 Kilogramm ihre Stärken eher auf dem Asphalt aus.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.05.2026
Als Favorit speichern
Macbor Montana XR5 510
Foto: Jaime Olivares

Das ist richtig üppig: 195 Millimeter Federweg bietet die Macbor Montana XR5 510 vorne, satte 210 Millimeter sind es hinten. Ein Layout, wie gemacht, um selbst grobe Hindernisse zu meistern.

Macbor Montana XR5 510 mit 20-Liter-Tank

Auch bei der Ausstattung geht die Montana in die Vollen: KYB-Federelemente, LED-Beleuchtung rundum, der Hauptständer ist serienmäßig mit an Bord, Lademöglichkeiten für Devices ebenso.

A2-Reiseenduro für knapp oberhalb 6.000 Euro

Obendrauf packt die Macbor Montana XR5 510 noch zwei Fahrmodi (Eco/Sport), einen 20 Liter fassenden Tank und einen Preis, der nur knapp oberhalb von 6.000 Euro liegt. Für ein Bike, in dessen Mitte ein 47 PS starker Reihenzweier werkelt, klingt das schon einmal richtig lecker.

Fahrwerk mit Kompromiss ...