A2-Reiseenduro für Sparfüchse: Macbor Montana XR5 510 im Adventure Master Test

Das ist richtig üppig: 195 Millimeter Federweg bietet die Macbor Montana XR5 510 vorne, satte 210 Millimeter sind es hinten. Ein Layout, wie gemacht, um selbst grobe Hindernisse zu meistern.

Macbor Montana XR5 510 mit 20-Liter-Tank Auch bei der Ausstattung geht die Montana in die Vollen: KYB-Federelemente, LED-Beleuchtung rundum, der Hauptständer ist serienmäßig mit an Bord, Lademöglichkeiten für Devices ebenso.

A2-Reiseenduro für knapp oberhalb 6.000 Euro Obendrauf packt die Macbor Montana XR5 510 noch zwei Fahrmodi (Eco/Sport), einen 20 Liter fassenden Tank und einen Preis, der nur knapp oberhalb von 6.000 Euro liegt. Für ein Bike, in dessen Mitte ein 47 PS starker Reihenzweier werkelt, klingt das schon einmal richtig lecker.