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Die 3 Heißesten im Test: Next-Generation-Sportbikes von Ducati, KTM und Yamaha

Ducati Panigale V2 S - KTM 990 RC R - Yamaha YZF-R9
Die 3 heißesten Next-Generation-Sportbikes im Test

Lohnt sich der Druck auf den Handgelenken? Ducati, KTM und Yamaha kombinieren Mittelklasse-Leistung mit Stummeln und High-End-Elektronik, um dem Genre Supersport zu neuem Glanz zu verhelfen. Wir haben die 3 heißesten Next-Generation-Sportbikes zusammen ausgeführt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.05.2026
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Vergleichstest Ducati Panigale V2 S, KTM 990 RC R, Yamaha YZF-R9
Foto: Arturo Rivas

Yamaha brachte Anfang 2025 die R9 mit einem Dreizylinder-Motor und Ducati die Panigale V2 S mit einem V2 an den Start. KTM setzt nach der Insolvenz ein Ausrufezeichen: Die 990 RC R kommt im MotoGP-Style mit spritzigem Reihentwin, viel Elektronik und allerlei Racing-Hardware. Betrachtet man nur die Eckdaten, heben sich die neuen Supersport-Bikes bei Leistung und Gewicht kaum von ihren Vorfahren ab.

Die Frage lautet aber: Was kann die neue Generation dem Straßenfahrer bieten? Räumt sie mit dem Vorurteil des Alles-oder-nichts-Charakters, mit schmalen Drehzahlfenstern und Hardcore-Geometrien auf? Wir fahren es im Test heraus.

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