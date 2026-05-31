Die 3 Heißesten im Test: Next-Generation-Sportbikes von Ducati, KTM und Yamaha

Yamaha brachte Anfang 2025 die R9 mit einem Dreizylinder-Motor und Ducati die Panigale V2 S mit einem V2 an den Start. KTM setzt nach der Insolvenz ein Ausrufezeichen: Die 990 RC R kommt im MotoGP-Style mit spritzigem Reihentwin, viel Elektronik und allerlei Racing-Hardware. Betrachtet man nur die Eckdaten, heben sich die neuen Supersport-Bikes bei Leistung und Gewicht kaum von ihren Vorfahren ab.
Die Frage lautet aber: Was kann die neue Generation dem Straßenfahrer bieten? Räumt sie mit dem Vorurteil des Alles-oder-nichts-Charakters, mit schmalen Drehzahlfenstern und Hardcore-Geometrien auf? Wir fahren es im Test heraus.
Ducati Panigale V2 S: der leichteste Ducati-V2 aller Zeiten
Die runderneuerte Ducati Panigale V2 S markiert einen Bruch mit ...