Petrolettes Rälly 2021 mit Honda Kooperation mit Frauen-Motorrad-Community

Das Petrolettes Event hat sich zur jährlichen Kultveranstaltung unter Motorradfahrerinnen entwickelt, die aus ganz Europa anreisten. Das Festival fand erstmals 2016 statt und seitdem jährlich. Wie die meisten anderen Veranstaltungen musste es im Jahr 2020 abgesagt werden. Das geschah aber nicht ersatzlos, denn die Veranstalterinnen riefen stattdessen die Petrolettes Rällly ins Leben.

Bei der Petrolettes Rälly handelt es sich um unterschiedliche Touren rund um verschiedene Städte in Deutschland und auch in anderen Ländern. Die Rundtour mit einer Entfernung von circa 250/300 Kilometern wird von jeder Teilnehmerin individuell ausgewählt. Teilnehmerinnen können entscheiden, ob sie alleine oder in einer Gruppe fahren möchten und sollen von jedem Zwischenstopp, sogenannten Checkpoints, Bilder und Videos als Beweis dafür sammeln, dass sie die entsprechenden Punkte passiert haben. All diese aufgezeichneten Erlebnisse werden zu einem großen Highlight Video zusammengefasst und am 3. Juli 2021 auf dem Petrolettes YouTube Kanal veröffentlicht.

Rälly fahren und kostenlos Honda ausleihen

Und was hat die Petrolettes Rälly jetzt mit der Aktionswoche zu tun? In der Woche der Veranstaltung können sich die Rälly-Teilnehmerinnen beim Honda-Händler für ein bis zwei Tage eine Honda NC 750 X oder eine CB 650 R ausleihen. Kostenlos. Nur den Sprit für die 200 bis 300 Kilometern lange Tour müssen die Fahrerinnen selbst zahlen. Bedingung: Die Fahrerinnen haben sich auf der Seite petrolettes.com offiziell als Teilnehmerin angemeldet, füllen beim Honda-Händler das Nutzungsbedingungsformular aus und hinterlegen dort auch ein Pfand.

Honda Im Zeitraum vom 31.5. bis 7.6. verleihen einige Honda-Händler für 1 - 2 Tage kostenlos die Modelle NC 750 X (Bild) und CB 650 R an registrierte Rälly-Teilnehmerinnen.

Wir gehen mal davon aus, dass vom 31. Mai bis 7. Juni vermehrt Honda NC 750 X und CB 650 R auf den deutschen Straßen unterwegs sein werden.

Fazit

Die Zahlen verschiedener Statistiken belegen, was wir schon seit Jahren annehmen, nämlich dass immer mehr Frauen gefallen am Motorradfahren finden. Das haben die meisten Motorrad- und Bekleidungshersteller auch längst erkannt. Honda geht mir der Kooperation mit den Petrolettes nun in die Offensive und bietet den Fahrerinnen zwei attraktive Modelle zur ausgiebigen, kostenlosen Probefahrt an.