Neue Mittelklasse-Modelle von Moto Morini Adventure Bike-Entwurf auf der EICMA 2019

Wenn am 6. November 2019 die EICMA in Mailand ihre Pforten für Motorradbegeisterte öffnet, kann am Moto Morini-Stand ein Entwurf für ein neues Adventure Bike bestaunt werden. Das Motorrad baut auf einer neuen Plattform auf, die der italienische Hersteller für seine künftigen Mittelklasse-Modelle nutzen wird. Auch ein Naked Bike für die Mittelklasse wird kommen – beide allerdings eher noch nicht für das Modelljahr 2020.

Bisher standen die vier Moto Morini-Modelle Milano, Corsaro, Scrambler und Granpasso zur Auswahl, die ausschließlich mit dem großen 87-Grad-V-Twin mit 1.187 cm³ Hubraum anrollten. Ob die neuen Mittelklasse-Bikes um die 500, 60, 700, 800 oder 900 Kubik haben werden, ist noch offen.

Neue Moto Morini Super Scrambler

Für die EICMA 2019 kündigt Moto Morini auch die finale Scrambler-Version an, die 2017 auf der Motorradmesse in Mailand als Entwurf vorgestellt wurde. Die neue Scrambler wird mit dem 1200-V2 anrollen und soll bereits 2020 in Serie produziert werden.

Lange Wiederbelebungssgeschichte

Eine kurze Wiederbelebung der italienischen Traditionsmarke gab es 1999, als Alfonso Morinis Neffe Franco den Namen von Ducati zurückkaufte und die Aktiengesellschaft Morini Franco Motori S.p.A. gründete. 2004 wurde dann unter dieser Flagge die 1200 Corsaro angekündigt, die von dem 87-Grad-V2-Twin angetrieben wurde, den Franco Lambertini konstruierte. Lambertini war bereits in den 1970er Jahren für die V-Twins von Morini verantwortlich.

Corsaro Veloce, Sport und Scrambler Varianten folgten, bevor das Unternehmen 2009 in Konkurs ging. Etwa 40 Motorräder wurden Anfang 2011 aus Ersatzteilen montiert, bevor der Name an Eagle Bike verkauft wurde, ein Unternehmen, das von zwei italienischen Unternehmern geführt wird. Die begrenzte Produktion wurde ab 2014 an einem neuen Standort in Trivizio fortgesetzt. Im Jahr 2015 wechselte das Management erneut.

2018 übernahmen dann die Chinesen: die Zhongneng Vehicle Group. Der Hersteller aus Shanghai spezialisierte sich bisher auf Roller und kleine Motorräder und verkündete für die Marke Moto Morini Expansionspläne für bestehende Modelle sowie neue Motorräder in verschiedenen Hubraumklassen.

Fazit

Ja, in der deutschen Motorrad-Zulassungsstatistik steht mit der großen GS eine 1200er auf Rang 1, dahinter tummeln sich aber tausende Bikes mit deutlich kleineren Hubräumen zwischen 400 und 900 Kubik. Da ist es absolut nachvollziehbar, dass Moto Morini seine Palette von bisher vier Modellen mit dem großen 1200-V2 in Richtung Mittelklasse ausbauen möchte.