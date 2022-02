Weitere Ducati-Neuheiten Noch drei Neue für 2022 angekündigt

Ducati setzt seine Webpremierenfestspiele in der laufenden Saison fort. Jetzt wurden Termine für drei weitere neue Modelle angekündigt.

Wer dachte, Ducati hätte sein Feuer für die Motorradsaison 2022 bereits verschossen, der sieht sich getäuscht. Jetzt hat der italienische Motorradhersteller drei neue Termine der Webserie Ducati World Première 2022 bekanntgegeben.

Die Episoden, mit denen der Motorradhersteller aus Bologna die Präsentation seiner Modellpalette 2022 vervollständigen wird, werden am Donnerstag, dem 17. Februar, am Donnerstag, dem 3. März, und am Donnerstag, dem 10. März, jeweils um 16.00 Uhr (MEZ) auf Ducati.com und auf dem YouTube-Kanal von Ducati veröffentlicht. Anders als bei den bisherigen Web-Präsentationen gibt Ducati den einzelnen Folgen keinen Titel, nicht mal einen kryptischen.

Was kommen könnte

Entsprechend gibt es keine Hinweise darauf, welche Motorräder zu den Terminen präsentiert werden. Insider haben dennoch erste Hinweise gefunden. Gemunkelt wird über eine neue Ducati Panigale V4 R sowie eine Ducati V4 SP2. Zumindest finden sich entsprechende 2022er Modelle in Download-Menu für Bedienungsanleitungen auf der offiziellen Ducati-Website. Die dazugehörigen Inhalte sind aber noch nicht hinterlegt. Beim dritten Präsentationstermin wird es höchst spekulativ.

Ducati hatte im September 2021 verschiedene Unterlagen bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA eingereicht, die auch Modellcodes für bestehende und kommende Modelle umfasst. Einige davon wurden in der letzten Präsentationsrunde bereits vorgestellt und können damit abgehakt werden. Ein Code sticht dabei aber besonders ins Auge – das Project V20E. Wenn man nun weiß, dass der Elektroprototyp für die MotoE-Rennserie unter dem Code V21L entwickelt wird, könnte man doch glatt auf den Gedanken kommen, hinter V20E steckt ein entsprechendes Serienmodell. Aber wie gesagt – alles höchst spekulativ.

Fazit

Ducati wird für die Saison 2022 noch drei weitere Neuheiten präsentieren, macht aber keinerlei Andeutungen, was da noch kommt.