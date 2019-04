Pan America, Custom 1250 und Streetfighter heißen die neuen Modelle, mit denen Harley-Davidson ab 2020 neue Kundenpotentiale ausheben möchte. Zu den einzelnen Modellen hatten die Amerikaner bereits erste Bilder veröffentlicht. Zum neuen V2-Motor mit 60 Grad Zylinderwinkel und Flüssigkeitskühlung, der in diesen Modellen in verschiedenen Varianten zum Einsatz kommen wird, gab es allerdings kaum Informationen.

V-Motor in vier Hubraumversionen

Die deutlich sichtbaren massiven Motorenhaltepunkte hinten am Motorblock sowie vorne und hinten an den Zylinderköpfen lassen darauf schließen, dass der neue V-Motor als mittragendes Element in den neuen Modellen fungieren wird. Zu möglichen Hubraumversionen verraten die Patentbilder nichts. Bereits bekannt ist aber, dass der neue Motor Hubräume zwischen 500 und 1.250 cm³ abdecken soll. Wir gehen von vier Versionen mit 500, 750, 975 und 1.250 cm³ aus. In den Zylinderköpfen drehen sich je zwei Nockenwellen, die vermutlich durch Steuerketten angetrieben werden. Kurbelwelle und Getriebe sitzen gemeinsam in einem kompakten Gehäuse.

Während die rechte Motorseite noch sehr aufgeräumt wirkt, finden sich auf der linken Seite diverse Kanäle und Leitungen für die Flüssigkeitskühlung. Vor dem vorderen Zylinder wurde der Anlasser angeflanscht. Die außen angeschraubte Ölfilterpatrone sitzt links auf der Ölwanne.