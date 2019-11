Harley-Davidson Bronx Das ist der Streetfighter von Harley

Anfang 2019 hatte Harley-Davidson seinen Zukunftsfahrplan ausgerollt, der eine Expansion in ganz neue Segmente vorsah um neue und vor allem jüngere Kunden gewinnen zu können. Mit der LifeWire haben die Amerikaner mittlerweile als erster Großserienhersteller ein Elektromotorrad im Programm. Auf der EICMA stellt sich jetzt die nächte Revolutionsstufe vor.

Harley-Davidson Bronx 975

Angepeilt werden gut 115 PS

Mit der Bronx schieben die Amerikaner einen waschechten Streetfighter auf die Straße, der sich ab Ende 2020 mit den europäischen Wettbewerbern messen soll. Optisch bleibt das auf der EICMA vorgestellte Bronx-Modell ganz nah an der Studie, die Anfang 2019 gezeigt wurde. Beim Antrieb setzt auch die Harley-Davidson Bronx auf einen V2. Der entstammt allerdings der komplett neuen Revolution Max-Motorenfamilie, die – man höre und staune – mit Drehfreude, schlanker Bauweise und wenig Gewicht glänzen soll. Es bleibt bei 60-Grad-Zylinderbankwinkel, allerdings erhält der neue Zweizylinder einen kühlenden Flüssigkeitsmantel. Eine Ausgleichswelle reduziert Vibrationen. Verbaut wird der V2 als mittragendes Teil.

Genaue Leistungsdaten nennt Harley noch nicht, peilt aber in der Bronx aus 975 cm³ Hubraum über 115 PS und ein maximales Drehmoment von über 95 Nm an. Damit würde sich die Bronx auf dem Niveau einer Yamaha MT-09 bewegen. In Sachen Anbauteile hat sich Harley verschiedene namhafte Hersteller ins Boot geholt. Die Monoblock-Bremssättel hat Brembo für die Amerikaner entwickelt, die Reifen der Bronx – 120/70 R17 vorn und 180/55 R17 hinten – kommen von Michelin (Scorcher Sport). Die USD-Gabel scheint voll einstellbar zu sein, die Tasten an der linken Lenkerarmatur deuten auf Heizgriffe, Tempomat sowie ein umfassendes Bordmenü hin – was auf verschiedene elektronische Assistenz- und Fahrdynamikregelsysteme deuten könnte.