Indian Pursuit und Indian Guardian Neue Modellnamen angemeldet

Pustekuchen! Wer in diesem Artikel mit ersten offiziellen Details oder gar Bildern zu zwei neuen Modellen von US-Traditionshersteller Indian gerechnet hat, wird leider enttäuscht. Immerhin heizen die nun registrierten Modellbezeichnungen "Pursuit" und "Guardian" die Neuheiten-Gerüchteküche aber kräftig an.

Neue Fahrzeuge für den öffentlichen Dienst?

Die beiden Modellbezeichnungen wurden offiziell beim "United States Patent and Trademark Office" und dem "Australian intellectual property office" unter der Kategorie "Motorcycles and structual parts therefor" eingereicht. Entsprechend kann es sich um zwei brandneue Modelle oder aber passendes Zubehör handeln – allerdings deuten die beiden Bezeichnungen eher auf neue Modelle als auf neues Zubehör hin.

"Pursuit", was aus dem Englischen übersetzt "Verfolgung" bedeutet und "Guardian", zu deutsch "Wächter", könnten auch auf neue und für den Polizeidienst vorgesehene Fahrzeuge hinweisen. Allerdings ist es äußerst untypisch, dass für den öffentlichen Dienst vorgesehene Modelle gleich komplett neue Modellbezeichnungen erhalten. Vielmehr bekommen solche Fahrzeuge einen Zusatz in bereits bestehenden Modellbezeichnungen – im beschriebenen Fall etwa "Police" oder ein einfaches "P". So heißen die Polizeifahrzeuge vom größten Indian-Konkurrenten, Harley-Davidson, in den USA beispielweise Police Road King oder Police Extra Glide. Es kann also nur wild spekuliert werden.

Und wenn wir schon einmal beim Spekulieren sind, könnte die folgende Tatsache doch auf neue Polizeifahrzeuge hinweisen: Wie manch Motorradenthusiasten bekannt sein dürfte, gehört Indian seit 2011 zum Polaris-Konzern, zu dem auch die mittlerweile nicht mehr existierende Marke Victory gehörte. Auch Victory hatte in der Vergangenheit speziell für den Polizeieinsatz vorgesehene Modelle produziert, die eine eigene Modellbezeichnung (Enforcer und Commander) erhielten – allerdings wurden weder die Bezeichnung Enforcer, noch Commander, jemals offiziell als Modellnamen registriert.

Fazit

Noch ist völlig unklar, ob und wann Indian weitere Infos zu den potentiellen neuen Modellen veröffentlichen wird. Übrigens hatte der US-Hersteller auch bereits im vergangenen Jahr zwei neue Modellbezeichnungen – Renegade und Raven – angemeldet, zu denen wir bis heute nicht wirklich mehr wissen. Wir werden uns also leider noch etwas gedulden müssen.