Honda CB 350 RS und H’ness Custom Kits 2023 Honda jagt die Hunter mit dem Café Racer

Im März 2023 stellte Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI) neue Custom-Kits für die in Indien und in anderen asiatischen Ländern beliebte CB 350 vor. Mit den 6 verschiedenen Teilekits soll die 350er-Honda noch vielfältiger und somit attraktiver werden. Denn besonders Royal Enfield macht mit ähnlichen 350er-Modellen gewaltig Konkurrenzdruck.

Honda CB 350 RS und H'ness

Die neuen Teilekits, die entweder von den Händlern oder von den Kunden selbst montiert werden können, sind relativ weit aufgefächert. Sie bauen auf den zwei aktuell angebotenen Modellvarianten der Honda CB 350 auf, also auf der klassischen Standardausführung CB 350 H’ness und der etwas sportlicher arrangierten CB 350 RS.

CB 350 Café Racer

Am reizvollsten, jedenfalls aus europäischer Sicht, erscheinen die Café Racer-Kits, die sowohl für die H’ness als auch für die RS angeboten werden. Wesentliche Bestandteile dieser Kits sind die Lampenmaske um den LED-Rundscheinwerfer und die Abdeckung für den Soziusplatz. Zudem enthält das Kit seitliche Abdeckungen, Protektoren, Chromteile sowie Zierstreifen für die Aluminiumguss-Felgen. Kit-Preis: umgerechnet circa 200 Euro für die RS oder circa 250 Euro für die H‘ness. Gerüchteweise könnte die entsprechende Modellvariante CB 350 Café Racer direkt ab Werk folgen.

CB 350 Tourer Custom

Eher komfortabel und reisetauglich als sportlich ausgerichtet ist das Tourer Custom Kit. Es enthält unter anderem einen hohen transparenten Windschild und Handprotektoren vorn sowie eine großzügiger gepolsterte Sitzbank und einen erweiterten Gepäckträger hinten. Dazu gibt’s ein paar Zentimeter mehr Abstand zwischen den Fußrasten und Schutzbügel. Kit-Preis: umgerechnet circa 200 Euro.

CB 350 Comfort Custom

Noch mehr Komfort verspricht das Comfort Custom Kit mit noch höherem Windschild vorn und kleinem Rückenlehnen-Soziuspolster hinten. Auch hier ist die Sitzbank üppiger gepolstert und der Abstand zwischen den Fußrasten erweitert. Dazu gibt’s ebenfalls Handprotektoren und Schutzbügel plus ein Trägersystem zur Befestigung seitlicher Koffer oder Taschen. Kit-Preis: umgerechnet knapp 200 Euro.

CB 350 Solo Carrier

Das Solo Carrier Kit für die CB 350 H’ness zielt auf pragmatische Solisten, mit einem großen Gepäckträger anstelle des Soziuspolsters. Dafür ist das Fahrerpolster laut Honda India umso bequemer. Dazu gibt’s hier einen kurzen Windschild, angepasste Seitenverkleidungen, Schutzbügel und Felgenzierstreifen. Kit-Preis: umgerechnet knapp 200 Euro.

CB 350 SUV Custom

Ein bisschen in Richtung Scrambler kann die CB 350 mit dem SUV Custom Kit getrimmt werden. Zwar nicht mit hochgelegter, aber immerhin mit schwarzer Abgasanlage sowie mit etwas gröberem Reifenprofil und leicht angelupften Radabdeckungen. Außerdem kommen auch hier Handprotektoren, ein kurzer Windschild, Schutzbügel und optionale Gepäckträger zum Einsatz. Kit-Preis: umgerechnet rund 200 Euro (ohne Reifen).

Luftgekühlter Einzylinder mit 21 PS

Von diesen Kits unverändert bleibt der luftgekühlte Viertakt-Einzylindermotor mit 348 Kubik und 21 PS (15,5 kW) Spitzenleistung bei moderaten 5.500/min. Ebenso das einfach klassisch aufgebaute Fahrwerk mit Telegabel vorn, zwei Federbeinen hinten sowie jeweils einer Scheibenbremse pro Rad samt ABS. Fahrzeuggewicht: circa 180 Kilogramm mit gefülltem 15-Liter-Benzintank. Ansatzweise modern sind die im Tacho integrierten Digitalanzeigen, inzwischen sogar mit Bluetooth-Connectivity. 2023 kostet die in Indien gefertigte Honda CB 350 in Indien umgerechnet ab circa 2.300 Euro.

Fazit

Honda macht in Indien für Indien – und für andere asiatische Länder – die beliebte CB 350 mit neuen Custom Kits vielseitiger. Und hübscher, besonders mit dem Café Racer Kit. Ob die CB 350-Modellvarianten mitsamt den neuen Custom Kits nach Europa und nach Deutschland kommen, bleibt ungewiss. Ausgeschlossen ist es jedoch nicht, es wird immer mal wieder diskutiert. Zumal die 350er-Modelle von Royal Enfield bereits in Europa erhältlich sind.