Hookie Co. BMW R nineT Custombike aus dem Baukasten

Hookie Co. aus Dresden hat für die BMW R nineT ein Custombike-Kit entwickelt, bei dem sich die Design-Elemente ruckzuck auswechseln lassen. Insgesamt stehen vier verschiedene Looks zur Wahl.

Moto-Kit nennt Hookie Co. seinen Bausatz für das BMW Retro-Modell. Das Grundpaket, das ab 4.900 Euro angeboten wird, umfasst einen neuen 11 Liter Sprit fassenden Aluminiumtank, einen neuen Heckrahmen, eine neue mit Alcantara bezogene Sitzbank sowie einen Minigepäck- und Elektrikträger mit Halteriemen. Dazu kommen diverse K&N-Filter.

Tankcover in vier Farben

Ergänzt werden kann dieses Grundpaket um einen LED-Rundscheinwerfer (299 Euro) und LED-Blinker von Kellermann (ab 65 Euro). Komplettiert wird der Umbau aber erst durch ein Tankcover, das in vier Farbvarianten zu Preisen ab 1.190 Euro angeboten wird. gefertigt werden die Tankabdeckungen aus Kohlefaserlaminat. Ein Schnellverschluss fixiert die Abdeckung am Motorrad. Der Austausch soll in unter zwei Minuten möglich sein. Angeboten wird die Abdeckung im Stealth-Stil im Schwarz-Karbon-Look, als Tricolor-Version in den BMW-Motorsportfarben, als Roam in silber-grün-weiß und in der Version Track, die die Farben Gelb und Weiß mit einem Sichtkarbonanteil mischt.

Hookie Co Moto-Kit Tankcover-Wechsel

Auch Komplettbikes möglich

Abgasseitig setzt Hookie Co.ö auf einen Edelstahlendschalldämpfer von Arrow (530 Euro). Wer keine Lust darauf hat, selbst umzubauen oder sich den Umbau nicht selbst zutraut, der kann bei Hookie Co. auch Komplettmaschinen ordern. Die Preise starten bei rund 20.000 Euro, als wartezeit auf die Traummaschine müssen rund zwei Monate eingeplant werden.