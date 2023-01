Interceptor 650 und Continental GT 650 für 2024 Modellpflege für Royal Enfields 650er

2018 machte Royal Enfield, der weltgrößte Hersteller von Motorrädern über 250 Kubik, klar, dass er endgültig auf dem europäischen Markt angekommen ist, beziehungsweise zurück ist. "Mit einem Entwicklungszentrum in England und 650er-Twins, die mit ehrlichem Maschinenbau zielsicher einen Nerv treffen. Erdig und geerdet.", wie Kollege Thomas Schmieder im Vergleichstest von Royal Enfield Continental GT und Kawasaki W 800 Cafe schreibt. Stand November 2022 gehört Royal Enfield in Deutschland zu den Top Ten der beliebtesten Motorradherstellern und hält 3,3 Prozent Marktanteile, was rund 3.500 verkauften Neufahrzeugen entspricht.

Beliebteste Royal Enfields in Deutschland

Am beliebtesten war 2022 zwar die Classic 350, die es in die Top 20 der beliebtesten Motorräder 2022 schafft, gefolgt von der Meteor 350 und der Himalayan, doch die beiden A2-Motorräder mit 48 PS Leistung gehören für Enfield zu einem wichtigen Bestandteil des Europa-Portfolios. 2021 erfuhren Interceptor und Continental im Rahmen des Euro 5-Updates kleinere Modellpflegemaßnahmen und bekamen jeweils 5 neue Lackierungen.

Dass bald ein größeres Update für die Zweizylinder-Modelle ansteht, ist in Anbetracht der Modelljahre nur logisch. Womöglich bringt das Update eine Änderung, die sich viele Fahrer und Fahrerinnen schon länger wünschen: schlauchlose Räder. Darauf deutet ein Continental-Prototyp hin, der kürzlich in Indien gesichtet wurde – mit Aluminiumguss-Rädern und neu geformter Heckleuchte.

Da der Euro 5-Motor mit seinen 48 PS die erlaubte Leistung der A2-Führerscheinklasse optimal ausreizt, rechnen wir nicht damit, dass Enfield hier groß Hand anlegt. Für wahrscheinlicher halten wir es, dass Interceptor 650 und Continental GT 650 etwas modernisiert werden, beispielsweise mit dem Cockpit der Super Meteor 650, das die Möglichkeit zur Turn-by-Turn-Navigation per Smartphone-App bietet.

Royal Enfield Cockpit der neuen Royal Enfield Super Meteor 650.

Sportliche Modellvariante denkbar

Da Royal Enfield mit dem Continental GT Cup in Indien – und seit 2022 auch in Frankreich – mit Marken-Cups am Start ist, wäre es naheliegend, dass RE davon ein teilverkleidetes Modell ableitet. Indische Motorradjournalisten berichten, dass sie bereits einen solchen Prototyp gesichtet hätten. Ob ein solches sportliches Modell auch nach Deutschland käme, bliebe jedoch fraglich, da bereits BMW R nineT Racer und Kawasaki Z 900 RS Cafe hierzulande wieder aus dem Sortiment genommen wurden.

Royal Enfield Cup Racer mit Werksunterstützung von Royal Enfield. In Indien, aber 2022 auch in Frankreich. Eine entsprechende, sportliche Modellvariante mit 650er-Twin erscheint naheliegend.

Fazit

Ein Update für Royal Enfield Interceptor 650 und Continental GT 650 wird im Laufe des Jahres 2023 erwartet. Für das Modelljahr 2024 könnte es unter anderem schlauchlose Räder und ein moderneres Cockpit mit der Möglichkeit zur Smartphone-Anbindung bringen. Auch eine sportliche, teilverkleidete Variante ist im Gespräch.