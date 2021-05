Mash 650 Six Hundred: Einzylinder im klassischen Look

Mash 650 Six Hundred 2021 Einzylinder im klassischen Look

Klassisch schick kommt die neue Mash 650 Six Hundred daher. Dass das Design funktioniert und bei vielen gut ankommt, die Erfahrung sammelte Mash bereits mit der Five Hundred. Nun kommt die größere Schwester mit einem Einzylinder-Viertakter mit 644 cm³ Hubraum. Die maximale Leistung von 40 PS drückt sie bei 6.000/min. Bei den Euro 4-650ern von Mash lag das maximale Drehmoment von 50 Nm bei 4.500/min an, wie die Euro 5-Motoren da aufgestellt sind ist noch nicht bekannt.

Niedrige Sitzhöhe und niedrige Sitzhöhe

Aufrechte Sitzhaltung, entspannter Kniewinkel, klassisches Cockpit mit zwei Rundinstrumenten, breiter Chromlenker – das alles hat sich an der kleineren Five Hundred, die 27 PS leistet, schon bewährt und wird deshalb auch auf die Mash 650 Six Hundred 2021 angewandt.

Nur 181 Kilogramm soll die 650er wiegen. Selbstverständlich kommt sie mit ABS und Scheibenbremsen – vorne ist es eine 320-mm-Disc, hinten eine 240-mm-Scheibe. Die Federung übernimmt vorne eine Telegabel mit 41-mm-Rohren, hinten kommen getreu dem klassischen Stil Stereofederbeine zum Einsatz.

Fahrer oder Fahrerin nehmen in einer Höhe von 780 mm Platz. Der schlanke Tank fasst 12 Liter Sprit, der Verbrauch soll laut Hersteller bei 4,2 Liter pro 100 Kilometer liegen. Auf die 19-Zoll-Felge vorn ist ein Reifen der Größe 100/90 aufgezogen, hinten ist es eine 130/70-Pelle kombiniert mit einer 18-Zoll-Felge.

Preis und Verfügbarkeit

Inklusive Lieferkosten liegt der Preis für die Mash 650 Six Hundred in Deutschland bei 5.178 Euro. Ab Juli 2021 soll sie in Irisch-Grün sowie in Nacht-Blau erhältlich sein.

Fazit

Ein Neuzugang für die beliebte A2-Klasse im klassischen Look. Für rund 5.200 Euro dürfte die Mash 650 Six Hundred an den Erfolg ihrer kleineren 27-PS-Schwester "Five Hundred" anknüpfen.