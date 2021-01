Moto Guzzi wird 100 Jahre alt Mandello feiert, Sondermodelle kommen

Der italienische Motorradhersteller feiert in 2021 seinen 100. Geburtstag – mit einem Mega-Festival in Mandello del Lario sowie verschiedenen Sondermodellen.

Moto Guzzi lädt alle Markenfans vom 9. bis 12. September 2021 an den Formenstammsitz nach Mandello del Lario zu den Guzzi-Days ein. Rund um die Giornate Mondiali Moto Guzzi (GMG) ist ein großes Programm geplant. Die "Società Anonima Moto Guzzi" wurde am 15. März 1921 in Genua gegründet.

Sondermodelle in Sonderlackierung

Moto Guzzi

Ergänzt werden die Feierlichkeiten mit Sondermodellen für die Baureihen V7, V9 und V85 TT, die nur im Jahr des Jubiläums angeboten werden. Allen gemein ist eine spezielle Sonderlackierung sowie eine limitierte Auflage. Die Centenario-Lackierung kombiniert einen satinierten Aluminium-Kraftstofftank mit mattgrün gehaltenen Verkleidungsteilen und einer braunen Wildledersitzbank. Dazu gibt es goldfarbene Adler-Logos sowie eine Jubiläumsplakette. Diese exklusive und auffällige Farbkombination ist eine Reminiszenz an die legendären Motorräder, mit denen die Marke Moto Guzzi Geschichte im Rennsport geschrieben hat.

Moto Guzzi

Zu haben sind die Centenario-Sondermodelle ab Februar 2021. Die Preise starten inklusive Mehrwertsteuer und Nebenkosten bei 9.300 Euro für die Moto Guzzi V7 Stone Centenario. Die V9 Bobber im Centenario-Trimm kostet 10.950 Euro. Die Enduro V85 TT als Jubiläumsmodell Centenario wird ab 12.490 Euro angeboten.

Fazit

Guzzi wird 100 und feiert das mit einem großen Fan-Fest sowie Sondermodellen in Sonderlackierungen.