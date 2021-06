Neue Farben für 2022 in den USA Kommt die Z900 RS nächstes Jahr so zu uns?

Sie lauten Candy Tone Blue und Metallic Diablo Black. In diesen Farben treten Z900 RS und Z900 RS Café für Kawasaki auf dem US-Markt an.

Z900 RS 2022

Sehr mondän steht die Z900 RS in ihrem Candy Tone Blue da, dessen tief-blauer Grundlack im unteren Drittel des Tanks von einem breiten Streifen in Gold und einem schmalen in Weiß getrennt wird und sich bis über den kecken Bürzel zieht. Das Schema selbst ist der 2021er-Version in Deutschland sehr ähnlich. Bei uns gibt es die Z900 RS in dieser Saison in Candy Tone Green und Ebony. Ob 2022 die blaue Version das hiesige Angebot ergänzt, oder eine der beiden bisherigen Varianten ersetzt, wird sich im Laufe des Herbsts zeigen. Preis für die Z900 RS in den USA für 2022: 11.499 Dollar oder umgerechnet 9.485 Euro.

Z900 RS Café 2022

Während 2021 in Deutschland die Farbe Lime Green das Design der halbverschalten Z900 RS dominiert, wird die 2022er-US-Version deutlich dunkler gestaltet. Ihr Farbschema Metallic Diablo Black mit schwarzem Grundton mit weißen-silbernen Zierstreifen wird von einer braunen Sitzbezug des Fahrersitz auf der leicht höckrigen Sitzbank charmant ergänzt. 2022 soll die Kawasaki Z900 RS Café in den USA 12.099 Dollar, umgerechnet 9.980 Euro kosten.

Technisch bekannt

Technisch scheint sich in den USA für 2022 nichts zu ändern: Der Motor mit 948 Kubik drückt weiter gut 99 Nm und 111 PS in das Getriebe.

Fazit

Die neuen US-Farben der Kawasaki Z900 RS für das US-Modelljahr 2022 zeigen klar in Richtung "Mondän", besonders das tiefe Schwarz der Café macht aus der Halbschalen-Retro-Maschine ein anderes Bike. Mal sehen wie die deutschen Modelle 2022 lackiert sein werden.