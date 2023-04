Triumph Bonneville T120 Black DGR Limited Edition Gentleman's Bonnie zum Jubiläum

Mit langer britischer Tradition und Ikonen wie Bonneville oder Thruxton im "Modern Classics"-Portfolio ist Triumph der ideale Partner für den Distinguished Gentleman's Ride. Dabei handelt es sich um eine besonders stilvolle Aktion, um weltweit Spenden für Projekte "im Bereich der Männergesundheit" zu sammeln. Zum 10-jährigen Jubiläum der Partnerschaft hat Triumph für 2023 die Bonneville T120 Black Distinguished Gentleman’s Ride Limited Edition arrangiert.

Modern Classics Ikone Bonneville T120

Basis für dieses Sondermodell ist die Triumph Bonneville T120 Black. Deren modern konstruierter 1200er-Reihenzweizylindermotor mit 270 Grad Hubzapfenversatz und elegant kaschierter Wasserkühlung liefert sein bulliges Drehmoment von 105 Nm bereits bei 3.500/min sowie 80 PS Spitzenleistung bei 6.550/min. Konsequent klassisch rollt die Bonneville T120 auf Drahtspeichenrädern, relativ schmal bereift mit den Formaten 100/90-18 vorn und 150/70-17 hinten. Übrigens wurde die Ur-T120 von Triumph im Jahr 1959 eingeführt, mit luftgekühltem Gleichläufer-Twin, 649 Kubik und 46 PS bei 6.500/min.

Triumph Bonneville T120 Black DGR

Blickfang der Bonneville T120 Black DGR Limited Edition ist die schwarz-weiße Metallic-Lackierung mit "Phantom Black" und "Crystal White". Die Inspiration hierfür kam von der eleganten Abendgarderobe echter Gentlemen. Sowohl auf dem Tank als auch an den Seiten ist das Sondermodell mit offiziellen DGR-Schriftzügen sowie speziellen Logos verziert. Goldene, von Hand gezogene Zierlinien am Tank und an den Seitendeckeln bilden edle Kontraste. Die braune, abgesteppte Sitzbank fügt sich ins edel-klassische Gesamtbild.

Limited Edition für 14.145 Euro

250 Exemplare von dieser DGR Limited Edition wird es geben. Jedes Exemplar wird mit einem nummerierten Zertifikat ausgeliefert, das von DGR-Gründer Mark Hawwa und Triumph-CEO Nick Bloor handsigniert wird. Die Seriennummer 001 ist für denjenigen reserviert, der beim Distinguished Gentleman's Ride 2023 die meisten Spenden sammelt. Alle anderen Gentlemen können eines der übrigen 249 Exemplare erwerben.

In Deutschland kostet dieses Sondermodell 14.145 Euro und damit lediglich 800 Euro mehr als die Standardausführung der Bonneville T120 (Black), die ab 13.345 Euro angeboten wird (Stand April 2023). Etwas Geduld sollten die Gentlemen allerdings mitbringen, denn die Auslieferung der DGR Limited Edition ist erst für November 2023 geplant.

Triumph und der Distinguished Gentleman‘s Ride

Der Distinguished Gentleman‘s Ride, kurz DGR, ist viel mehr als nur ein Community Ride mit echten Klassikern und Modern Classics auf 2 Rädern. Seit der Gründung im Jahr 2012 in Sydney verfolgen die Organisatoren das ehrgeizige Ziel, Geld für die Prostata-Krebsforschung und die Prävention psychischer Erkrankungen bei Männern zu sammeln. Haupt-Termin für 2023 ist Sonntag, 21. Mai. Weitere Informationen gibt's auf der DGR-Homepage.

Seit 2014 ist Triumph offizieller Motorradpartner des Distinguished Gentleman's Ride. Inzwischen traditionell stiftet Triumph eines seiner Modern Classics-Bikes für den DGR-Teilnehmer mit der höchsten Spendensumme.

Umfrage 14496 Mal abgestimmt Limited Editions - attraktive Sammlerstücke für Fans oder nur Geldmacherei? Attraktive Sammlerstücke für Fans. Etwas Besonderes, hätte ich auch gerne. Nur Geldmacherei. Standard ist preisgünstiger. mehr lesen

Fazit

Mit der Bonneville T120 Black DGR Limited Edition zelebriert Triumph die 10-jährige Partnerschaft mit dem Distinguished Gentleman's Ride (DGR). Das schwarz-weiße Sondermodell mit goldener Handlinierung und brauner Sitzbank ist auf 250 Exemplare limitiert und kostet in Deutschland 14.145 Euro. Die Auslieferung ist allerdings erst für November 2023 geplant. Wer beim DGR am meisten Spenden sammelt, bekommt Exemplar 001.