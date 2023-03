TVS Ronin 220 Umbau Technik aus Indien, Style aus Köln

Sie heißt wie ein Strand und wurde gebaut, um mit Stil durch Indien zu fahren. Die Agonda von JvB-Moto aus Köln. Im Auftrag von TVS entwarf der Kölner Designer für die Ronin ein neues Kleid. Zusammen mit dem Design-Team von TVS entwickelte Jens vom Brauck ein minimalistisches Krad, auf dem er selbst durch Indien fahren würde.

TVS Ronin von JvB-Moto

Die Agonda, benannt nach dem berühmten Strand in Goa, ist auf den ersten Blick als eine JvB-Moto zu erkennen. Die ikonische vom-Braucksche-Lampenmaske fehlt ebenso wenig wie der charakteristische Heckumbau oder die angedeuteten Scheibenräder. Hinzu kommt noch ein neuer Tank aus Carbon und Kevlar, neue Seitendeckel sowie allerlei Robustes und Gebürstetes aus Aluminium.

Weitere Anbauteile kommen in Form des Lenkers von LSL, neuer Schaltereinheiten, der Lenkerendenblinker und eines Tachos von Daytona an die ehemalige Ronin von TVS. Der luftgekühlte Single atmet über eine neue Auspuffanlage aus Edelstahl aus.

Das Finish stellt seidenmatter Lack in Weiß mit einigen roten und blauen Stripes auf dem Tank. Doch nicht nur die Karosse ist frisch lackiert, sondern das gesamte Chassis und die originale Schwinge. Am Fahrwerk selbst änderte vom Brauck nichts.

TVS Ronin

Im Spätsommer 2022 erschien die TVS Ronin, ein klassisch gestaltetes Naked Bike mit moderner Ausstattung. Angetrieben wird die Ronin von einem luft-ölgekühlten Viertakt-Einzylindermotor. Der Vierventiler mit einer obenliegenden Nockenwelle und Benzineinspritzung leistet laut TVS gut 20 PS (15 kW) bei 7.750/min. Bereits bei 3.750/min schiebt er wacker mit knapp 20 Nm Drehmoment an.

Mit 66 mal 66 Millimeter ist das Bohrung-Hub-Verhältnis quadratisch, und das ergibt klassischen Single-Punch mit entsprechendem Auspuffpöttern. Mit dem Fünfganggetriebe – samt Anti-Hopping-Kupplung – dürften sich circa 120 km/h Höchstgeschwindigkeit ergeben.

Fazit

Der Kölner Designer und Star-Customizer Jens vom Brauck hat über sein Label JvB-Moto im Auftrag von TVS in Indien eine Ronin umgebaut. Die Agonda ist so gebaut wie ein Motorrad, auf dem Jens selbst am liebsten Indien erkunden würde.