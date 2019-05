Die Hookie Co Moto Design Company baut leidenschaftlich Unikate. Für das Yard-Built-Programm haben die Dresdner aus der XSR 700 einen Flat-Tracker gebaut.

Der Grasshopper-Umbau des Acht-Mann-Teams aus Dresden zeigt sich von den geraden Linien der MX-Bikes sowie Details aus dem Flat Track-Bereich inspiriert. Entsprechend rollt der Umbau auf 17 Zoll großen Gußfelgen, die mit grob profilierten MT60-Reifen aus dem Pirelli-Regal bestückt sind. Modifikationen an Rahmen oder Fahrwerk wurden nicht vorgenommen.

Aluminium und Acryl

Dafür ging es der XSR 700 an die Optik. Der neue Tank sowie der komplette Sitzbankunterbau wurden aus Aluminium von Hand gefertigt. Das Sitzpolster an sich ist mit wasserfestem Alcantara bezogen. Eine Montageplatte erlaubt die Befestigung an den Originalhaltepunkten. Die Front der XSR 700 wurde mit einer ebenfalls handgefertigten Aluminium Lampenmaske vollendet – der Clou daran ist, das dieses Bauteil nur über die Standrohre gesteckt wird und keine Verschraubung benötigt. Integriert wurde dabei ein 7-Zoll-LED-Rundscheinwerfer.

Foto: Yamaha Die XSR 700 von Hookie Co Moto Design Company wurde vor allem optisch überarbeitet.

Besonderes Augenmerk legten die Entwickler auf die neue Rückleuchte, die sich aus orange fluoreszierenden Acrylplatten zusammensetzt. Aus dem gleichen Werkstoff wurden auch die beiden Abdeckplatten am Tank gefertigt unter denen sichtbar die Bordelektronik untergebracht wurde. Die integrierten Blinker sorgen gleichzeitig für eine Innenbeleuchtung der Panele. Abgerundet wird der Umbau mit einer Auspuffanlage von SC Project sowie Hebeleien von Gilles, einem Motogadget-Instrument und hängenden Rückspiegeln.