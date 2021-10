Yezdi Comeback Tschechische Marke bringt Himalayan-Konkurrenz

Hinter dem Comeback der tschechischen Marke Yezdi steht mit "Classic Legends" dasselbe indische Unternehmen, das auch Jawa und BSA wiederbelebte, während sich hinter Classic Legends wiederum der riesige Mahindra-Konzern verbirgt. Und während wir von BSA, der Marke mit den britischen Wurzeln, eher hubraumstarke Motorräder und Elektrozweiräder erwarten, scheint Yezdi sich klar auf Royal Enfield als Konkurrenten auszurichten.

Yezdi -Modell mit Jawa-Einzylinder

Bilder der Yezdi-Modelle, die aktuell in Indien getestet werden, sind bereits im Umlauf und geben einen ersten Eindruck, wo die Reise hingeht. Ein Modell rollt im Scrambler-Stil an, während ein anderes eher Richtung Adventure Bike konzipiert ist und sehr an die Royal Enfield Himalayan erinnert. Vor allem die beiden vorderen Schutzbleche und der breite Lenker deuten darauf hin, dass die Enfield-Enduro Modell stand.

Die neuen Yezdis sollen vom 334-cm³-Einzylinder der Jawa Perak angetrieben werden. Bei der Perak liegt die Spitzenleistung bei 30,6 PS und 32,7 Nm, bei der Yezdi könnte die Abstimmung jedoch anders ausfallen.

Roadster neben Scrambler und Adventure Bike

Yezdi Comeback Ein drittes Yezdi-Modell könnte nach dem Vorbild der Roadking aus den 1970er-Jahren kommen.

Eine dritte Yezdi ist zwar noch nicht zu sehen, es kursieren aber bereits Gerüchte, dass noch ein Yezdi-Roadster kommen soll. Da liegt es nahe, dass sich dieses Modell seine Inspiration von der Yezdi Roadking oder der CL-II vergangener Zeiten holt.

Fazit

Wir sind gespannt, wie diese Motorräder aussehen werden, wenn sie auf den Markt kommen, und ob sie ihren Weg nach Übersee finden werden. Möglich wäre das, denn die strenge indische Abgasnorm entspricht unsere Euro 5-Norm.