MotoGP 2019 - Teams, Fahrer, Kalender und TV-Übertragung

Suzuki-Pilot Andrea Iannone wechselt dagegen zu Aprilia. Iannones Nachfolger bei Suzuki wird Joan Mir, der aus der Moto2 aufsteigt und neuer Team-Kollege von Alex Rins wird. Shooting-Star Johann Zarco, der in der Saison 2018 fleißig Punkte für das Tech3-Yamaha-Team sammelt, wird ab 2019 für KTM starten. Bradley Smith wird sein Cockpit bei den Österreichern somit verlieren. Apropos Tech3: wie eingangs erwähnt beginnt ab 2019 eine neue Ära für das Satellitenteam. Auch die Fahrerpaarung steht bereits fest. Hafizh Syahrin wird auch in der kommenden Saison für Tech3 starten. Zusätzlich konnte der Portugiese Miguel Oliveira verplichtet werden. Für Alma Pramac Racing werden Jack Miller und Francesco Bagnaia an den Start gehen.

Thomas Luthi hingegen wird ab 2019 wieder in der Moto2 starten. Der Schweizer hat einen Vertrag beim Dynavolt Intact GP Team unterschrieben. Alvaro Bautista wechselt dagegen in die Superbike-WM und heuert beimi Ducati-Werksteam an.

MotoGP ab 2019 in Deutschland auf ServusTV

Auch bei den TV-Übertragungen ändert sich ab der MotoGP-Saison 2019 etwas. ServusTV wird die MotoGP ab der kommenden Saison auch in Deutschland übertragen. Bisher war Eurosport für die Übertragung in Deutschland zuständig.

Bereits seit 2016 überträgt ServusTV die Rennen übrigens auch in Österreich. Welche Sessions ab der kommenden Saison live übertragen werden, steht momentan noch nicht final fest. In dieser Saison wurden alle Rennen in der MotoGP, Moto2 und Moto3 live übertragen. Zudem laufen in Österreich derzeit das dritte und vierte freie Training sowie das Qualifying der MotoGP im Fernsehen. Die anderen Sessions können in Österreich im kostenlosen Livestream auf der Website des Fernsehsenders angeschaut werden. Dort allerdings in englischer Sprache. In Deutschland ist für die kommende Saison eine ähnliche Vorgehensweise vorstellbar.