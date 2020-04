Entwicklungsstopp in der MotoGP 2020/2021 Änderungen des technischen Reglements

In einer Videokonferenz beschlossen die MotoGP-Verantwortlichen am 15. April 2020, als Folge der globalen Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie, einige Änderungen des technischen Reglements in allen Klassen. Die Änderungen zielen darauf ab, einerseits die Kosten für alle Beteiligten zu senken und andererseits für Chancengleichheit und Fairness zu sorgen. Im Vorfeld wurde mit allen Herstellern und Teams gesprochen, die den Vorschlägen ausnahmslos zustimmten.

Folgende Änderungen wurden im Reglement vorgenommen:

MotoGP: Die Spezifikationen für den Motor und die Aero-Body-Teile wird bis zur ersten Veranstaltung der Saison 2021 eingefroren. Danach gelten die aktuellen Upgrade-Bestimmungen für den Rest der Saison 2021.

Moto2 und Moto3: Die Spezifikationen für das gesamte Motorrad werden für die Saison 2020 und auch die Saison 2021 komplett eingefroren.

Der Entwicklungsstopp gilt ausnahmslos für alle Teams aller Klassen. Nachfolgend die vollständigen Entscheidungen der Grand Prix-Kommission zu diesen Änderungen sowie Einzelheiten zum Verbot von Geräten zur Fahrhöhenverstellung in der Moto2 und Moto3:

Moto2-Klasse

Die Organisatoren beliefern alle Fahrer der Moto2-Klasse mit gleichen Triumph-765-cm3-Motoren

Bisher bestand die einzige Einschränkung bei der Zuweisung technischer Teile darin, dass pro Hersteller ein Upgrade der Aero-Karosserie zulässig war

Die GPC hat die folgenden Änderungen mit sofortiger Wirkung genehmigt:

Aero Body: Die aktuellen 2020 Aero Bodies, wie sie von den Chassis-Herstellern beim QatarGP 2020 homologiert wurden, sowie alle 2019 homologierten Versionen werden bis zum Ende der Saison 2021 eingefroren. Weitere Upgrades sind nicht zulässig.

Rahmen und Schwinge:

- Jeder Chassishersteller kann die aktuellen oder zuvor verwendeten Rahmen oder Schwinge zur Homologation einreichen. Diese Designs werden bis zum Ende der Saison 2021 eingefroren, ohne dass weitere Spezifikationen zulässig sind.

- Jedes Team muss dann maximal 2 Spezifikationen für Rahmen und Schwinge pro Fahrer aus der Homologationsliste des Fahrgestellherstellers angeben. Jeder Ersatzfahrer darf nur die deklarierten Teile für den Fahrer verwenden, den er ersetzt.

Moto3-Klasse

Derzeit müssen die Hersteller in der Moto3-Klasse allen Fahrern das gleiche Motorrad zur Verfügung stellen. Bisher durften die Fahrer zwei Übersetzungsverhältnisse pro Saison wählen.

Die GPC hat die folgenden Änderungen mit sofortiger Wirkung genehmigt:

Die von jedem Hersteller beim GP von Qatar 2020 angegebenen Motorradspezifikationen werden für die Saison 2020 und 2021 eingefroren. Dies bedeutet, dass keine weiteren Upgrades für aufgelisteten Motorenteile, Fahrwerk, Schwinge, Motor, Aero-Karosserie, Drosselklappengehäuse und Getriebe zugelassen sind.

Die GPC hat auch die Anzahl der Motoren genehmigt, die jeder Fahrer in Bezug auf einen möglicherweise überarbeiteten Kalender für 2020 und 2021 verwenden darf. Diese werden im Rahmen der überarbeiteten Vorschriften veröffentlicht.

Gilt für Moto2- und Moto3-Klassen

Verbot von Geräten zur Fahrhöhenverstellung: