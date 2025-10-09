Über 250 PS und 350 km/h und 500.000 Euro: Ducati GP19 Desmosedici in Auktion

Iconic Auctioneers versteigert die Ducati GP19 Desmosedici, mit der Andrea Dovizioso in der MotoGP-Saison 2019 immerhin 2 Rennen gewann (Katar/Losail und Österreich/Red Bull Ring) und den Vizeweltmeistertitel einfuhr.

Ducati GP19 Desmosedici aus der MotoGP-Saison 2019 Für Motorsport-Fans und Technikbegeisterte gibt es an der Ducati GP19 Desmosedici allerlei Herausragendes zu bestaunen. Allem voran das starke Herzstück unter der aerodynamisch optimierten Carbon-Verkleidung: der V4-Motor mit 1.000 Kubik und angeblich "über 250 PS". Und der Werksrenner ist startklar, ein spezielles Starter-Set ist inklusive. Demonstration mit Sound und Gänsehautgarantie siehe Video oben.

Werksrenner-Fahrwerk und Carbon-Bremsen "Evo twin-spar" heißt der Aluminium-Rahmen der Ducati GP19 Desmosedici, kombiniert mit den damaligen Top-Komponenten von Öhlins. Ebenso speziell sind die Bremsen von Brembo mit 340er-Carbon-Scheiben vorn.

Original-Zubehör von Ducati Corse inklusive Zur Ducati GP19 Desmosedici gehört neben dem Starter-Set ein Ladegerät, ein Montageständer und eine Abdeckung – alles spezifisches Original-Zubehör aus der Werks-Rennabteilung Ducati Corse. Nach der MotoGP-Saison 2019 ging dieses rare Paket mit Echtheits-Zertifikat an einen anonymen Besitzer über.