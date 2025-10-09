Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Supersportler

Über 250 PS und 350 km/h und 500.000 Euro: Ducati GP19 Desmosedici in Auktion

Ducati GP19 Desmosedici MotoGP in Auktion
Über 250 PS und 350 km/h und 500.000 Euro

Extrem seltene Gelegenheit: Bei einer Versteigerung kommt Andrea Doviziosos Vizeweltmeister-Ducati aus der MotoGP-Saison 2019 unter den Hammer.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.10.2025
Als Favorit speichern
12Bilder
Ducati GP19 Desmosedici MotoGP (2019) Auktion (2025)

Iconic Auctioneers versteigert die Ducati GP19 Desmosedici, mit der Andrea Dovizioso in der MotoGP-Saison 2019 immerhin 2 Rennen gewann (Katar/Losail und Österreich/Red Bull Ring) und den Vizeweltmeistertitel einfuhr.

Ducati GP19 Desmosedici aus der MotoGP-Saison 2019

Für Motorsport-Fans und Technikbegeisterte gibt es an der Ducati GP19 Desmosedici allerlei Herausragendes zu bestaunen. Allem voran das starke Herzstück unter der aerodynamisch optimierten Carbon-Verkleidung: der V4-Motor mit 1.000 Kubik und angeblich "über 250 PS". Und der Werksrenner ist startklar, ein spezielles Starter-Set ist inklusive. Demonstration mit Sound und Gänsehautgarantie siehe Video oben.

Werksrenner-Fahrwerk und Carbon-Bremsen

"Evo twin-spar" heißt der Aluminium-Rahmen der Ducati GP19 Desmosedici, kombiniert mit den damaligen Top-Komponenten von Öhlins. Ebenso speziell sind die Bremsen von Brembo mit 340er-Carbon-Scheiben vorn.

Original-Zubehör von Ducati Corse inklusive

Zur Ducati GP19 Desmosedici gehört neben dem Starter-Set ein Ladegerät, ein Montageständer und eine Abdeckung – alles spezifisches Original-Zubehör aus der Werks-Rennabteilung Ducati Corse. Nach der MotoGP-Saison 2019 ging dieses rare Paket mit Echtheits-Zertifikat an einen anonymen Besitzer über.

Versteigerung der Ducati GP19 Desmosedici

Für Sonntag, 9. November 2025 hat Iconic Auctioneers die Versteigerung der Ducati GP19 Desmosedici angesetzt, im Rahmen der NEC Classic Motor Show in Birmingham – und live als Online-Auktion. Gebote sind angeblich zwischen 500.000 und 700.000 Britische Pfund zu erwarten, umgerechnet zwischen circa 570.000 und 800.000 Euro. Jeweils zuzüglich Gebühren (15 Prozent) und Steuern (18 Prozent). Bereits 2024 kamen Ducati Desmosedici GP3, GP6 und GP7 unter den Hammer.

