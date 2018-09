Klassischer Look trifft moderne Technik: so oder so ähnlich könnte das Motto bei der Entwicklung des neuen Shoei EX-Zero gelautet haben. Die neue Shoei-Mütze basiert optisch auf dem klassischen Shoei EX aus den 80er-Jahren. Im Vergleich zum Oldie spendiert Shoei dem neuen EX-Zero allerdings jede Menge moderne Features, die auch bei anderen Top-Modellen des japanischen Helmherstellers zum Einsatz kommen. Das integrierte CJ-3-Visier, welches es übrigens in den drei Variationen "Klar", "Dunkel" und "Gelb" gibt, ist verstellbar. Möglich sind drei verschiedene Einstell-Positionen.