Caberg Helm-Neuheiten 2020 Horus und Flyon neu im Programm

Klapphelme spalten die Szene, sind jedoch beliebt wie eh und je auf Touren und im Stadtgebiet. Grund genug für Caberg, ein weiteres Modell für 2020 zu entwickeln. Der neue Horus ist dabei über 100 Euro günstiger als der bereits erhältliche Levo. Der neue Flyon ist ein reiner, urbaner Jethelm und kommt in Uni- sowie in auffälligem Streifen-Design und in Carbon. Neue Dekore sind zum Beispiel beim Drift Evo, Ghost, Jackal, Levo und Tourmax im Programm.

Caberg Horus Klapphelm

Wie auch der Levo kommt das neue Klapp-Modell mit einer doppelten Homologation, die ihn als Jet und als Integralhelm zulässt. Mit einer Hand lässt sich der Kinnbügel nach oben klappen und arretieren. Das extra große, kratzfeste Visier kommt mit Pinlock, soll besonders leicht zu wechseln sein und ein weites Blickfeld ermöglichen. Auch eine Sonnenblende ist integriert und lässt sich mit einem Schieber an der Seite ausfahren. Belüftet ist er an Kopf und Visier, ein herausnehmbarer Windstopper ist inkludiert und das Futter lässt sich zum Waschen herausnehmen. Der Horus ist vorbereitet für das Bluetooth Kommunikationssystem Just Speak.

Caberg Der Horus erweitert das Klapphelm-Segment von Caberg in 2020.

Neben den klassischen Farben Schwarz, Weiß und Blau sind noch drei farbige Dekore im Angebot. Cabergs jüngster Klapphelm wiegt etwa 1.650 Gramm, ist verfügbar in den Größen XS bis 2XL und kostet einfarbig 249,99 Euro; Die Dekor-Varianten gibt es für 289,99 Euro. Lieferbar ist er ab März 2020.

Caberg Flyon Jethelm

Der Flyon ist ein komplett neuer Jethelm aus dem Hause Caberg. Eine Sonnenblende ist integriert, das Visier ist extra groß und soll während der Fahrt das ganze Gesicht vom Wind abschirmen; Pinlock ist inkludiert. Ein Verriegelungssystem verhindert ungewolltes Hochklappen, zudem soll das Visier besonders leicht zu wechseln sein. Am Kopf ist eine doppelte Belüftungsöffnung angebracht; die Wangenpolster können zum Waschen ausgebaut werden. Auch der Flyon ist für ein Bluetooth-Kommunikationssystem vorbereitet. Zwei verschiedene Schalen je nach Helmgröße sollen den Melonen-Look gerade bei kleinen Köpfen verhindern.

Caberg Der neue Flyon kommt einfarbig sowie mit Streifen-Design.

Auch dieses neue Modell wird in den Farben Weiß, Schwarz und Blau angeboten. Dazu kommen drei Modelle mit etwas auffälligeren, farbigen Streifen, sowie eine Version in Carbon. Die kleineren Schalengrößen wiegen etwa 1.320 Gramm in Fiberglas und 1.220 in Carbon; Die großen Schalen bringen etwa 1.420 Gramm in Fiberglas und 1.320 Gramm in Carbon auf die Waage. Erhältlich ist der Flyon in den Größen XS bis 2XL, ab 239,99 Euro für einfarbige Modelle, 269,99 für die Dekore und 329,99 für die Carbon-Version. Auch er ist ab März 2020 bei den Händlern.

Neue Designs bei Drift Evo, Levo und Co

Der Integralhelm Drift Evo kommt 2020 erstmals auch in der Variante Carbon Pro mit glänzendem Finish, sowie in zwei sehr bunten Farbmustern mit transparentem Spoiler. Der Jethelm Ghost bekommt in der nächsten Saison ein Modell in Matt-Grün und ein auffälliges in Matt-Schwarz mit goldenem Muster dazu.

Caberg Für den bestehenden Drift Evo gibt es ab 2020 neue, auffällige Dekore.

Der Einsteiger Integralhelm Jackal setzt 2020 auf progressive Muster mit vielen Farben und sogar einem aufgemalten Totenkopf. Der bewährte Levo bekommt hingegen drei schlichte, matte Dekore mit Bronze, Weiß und Neon-Gelb dazu. Zuletzt gibt es auch beim Tourmax zwei neue Farbstellungen: Grau-Orange für KTM-Fans und Blau-Rot-Weiß für die GS-Riege.