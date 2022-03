Nexx X.WRL Modelljahr 2022 Neuer Adventure-Helm

Mit 1.250 Gramm gehört der Nexx X.WRL tatsächlich zu den leichteren Helmen. Möglich macht’s die X-Pro-Carbonschale, die in drei Größen bereitsteht und die Größenspanne von XXS-S, M-L sowie XL-XXXL abdeckt.

Der Nexx X.WRL ist kompatibel mit einer Halskrause. Das Visier und der Schirmverschluss sind neu geformt und mit einem drehbaren, schraubenförmigen Verschluss versehen, der ohne Werkzeug oder mit Hilfe einer einfachen Münze leicht angebracht oder entfernt werden können soll. Zusätzliche Belüftungsöffnungen bekommt der neue Nexx X.WRL im Bereich der Augenbrauen, wodurch der Stirnbereich und auch der komplette Kopf noch besser belüftet werden sollen. Das Ganze soll sogar mit Winterhandschuhen noch leicht zu bedienen sein.

Nexx X.WRL mit Doppel-D-Ring und Magnetknopf

In die Rückseite des Helms ist die "Goggle Strap Halterung" integriert, die eine ordentliche Platzierung der Offroad-Brille ermöglichen soll und bei Nichtgebrauch im Helm aufgehängt bleibt. Die gesamte X.WRL-Reihe wird per Doppel-D-Ring unterm Kinn verschlossen und mit dem neuen X-Lock-Magnetknopf dann der Kinnriemen fixiert.

Das Flaggschiff der Modellreihe ist der X.WED2 Vaal, der mit einer höheren Ausstattung kommt, wie beispielsweise mit Wangenpolstern, die es ermöglichen, Schlauch und Mundstück der Trinkblase oder die abnehmbaren Kinnriemenabdeckungen für mehr Sauberkeit und Komfort zu befestigen. Ein weiteres Ausstattungsplus des X.WED2 Vaal ist das klappbare Sonnenvisier.

Im Lieferumfang ist neben dem klaren Visier mit Pinlock-Vorbereitung noch ein rotes Iridium-Visier enthalten. Der Helm ist außerdem für die Verwendung eines Kommunikationssystems vorbereitet und bietet im oberen Bereich ein Plätzchen, um eine Actioncam anzubringen. Homologiert ist der Nexx X.WRL nach ECE 22.05. Er wird mit der Atika-Grafik ausgestattet, die in 4 Farbversionen erhältlich ist: Grey-Neon, Black-Grey, White-Red und Orange-Gray und in Weiß – alle mit der X-Pro-Carbonschale. In Weiß kostet der X.WRL 549,99 Euro, mehrfarbig 599,99 Euro.

Ebenfalls neu bei Nexx: das Transitions Smart Light Visier. Es ist optional erhältlich und passt sich automatisch an alle Lichtverhältnisse an.

Fazit

Für Enduro-Fahrer, die einen leichten Helm mit guter Belüftung suchen, bringt Nexx die neue Generation des Carbonhelms X.WRL auf den Markt.

