Anlas Motorrad-Winterreifen im Test

Nach Winterreifen-Vorreiter Heidenau (reifenwerk-heidenau.com), der besonders für Roller und Enduros entsprechendes Material bereithält, bietet nun der türkische Hersteller Anlas (Vertrieb Alpha Technik, www.­alphatechnik.de) ebenfalls M+S-Reifen mit dem Schneeflockensymbol an. Und das sogar bis zu den gebräuchli­chen Dimensionen 120/70 und 180/55 17 ZR 17, während bei Heidenau hinten bei 160/60 Schluss ist. Der deutsche Hersteller hat dafür verschiedene, auch grobstollige Varianten im Programm, während sich Anlas auf einen Profiltyp beschränkt, der konventionellen Straßenreifen recht nahekommt. Mit hohem Silica-Anteil und Lamellen ähnlich jenen von Pkw-Winter­reifen soll der Anlas bei nasskalten winterlichen Bedingungen sicheren Grip bieten.

Das wollte natürlich getestet sein. Und bei der Gelegenheit auch, was auf geschlossener Schneedecke geht. Doch so viel vorweg: Auf geschlossener Schneedecke ist selbst mit dem Anlas Winter Grip Plus nicht viel zu bestellen. Das quasi geschlossene Profil in der Mitte setzt sich ruckzuck mit Schnee zu. Die Fähigkeit zur Kraftübertragung, ob beim Bremsen oder Beschleunigen, geht damit gegen null. Die Lamellen, die bei Pkw-Reifen für Verzahnung und Grip sorgen, befinden sich beim Anlas auf der Flanke, die bei leichten Schräglagen und damit nicht im Schnee zum Einsatz kommt. Wer sich bei solchen Bedingungen auf die Straße wagt, kommt um Grobstolliges also nicht herum.