Boxer mit Propeller-Schraube: BMW patentiert neue Schrauben mit Logo

Wer in den vergangenen 10 Jahren an einer aktuellen BMW schraubte, fand die Buchstaben "BMW" auf den Schraubenköpfen geprägt. Und erfreute sich. Zum einen an der so geschaffenen Verbundenheit zwischen Krad und Schrauber, zum anderen: Die Schrauben waren trotz Logo mit herkömmlichem Sechs-Bogenzahn (Torx) oder Innensechskant (Inbus) als Schraubenprofil ausgelegt. Werkzeug dazu hatte wohl jeder.

Doch das könnte sich ändern. BMW ließ sich jüngst die Erfindung eines neuen Mitnahmeprofils in Form des BMW-Logos schützen, das "... es nur einer eingeschränkten Personengruppe ermöglicht werden soll, die Schraubverbindung zu manipulieren bzw. eine Schraubverbindung zu lösen oder herzustellen".

Neue BMW-Schraube mit Propeller-Kopf Nur mit einem speziellen Werkzeug kann diese neue Propeller-Kopf-Schraube von BMW gelöst und angezogen werden. Wie diese Gegenantriebsstruktur am Werkzeug aussehen soll, ist grob vorstellbar, da es im Prinzip 2 Kreisausschnitte in Form eines Kuchenstücks sein müssen. Wobei BMW nicht nur die eher einfache Form als Zylinderkopf plant, sondern weitere Versionen mit Linsen- oder Senkköpfen. Wobei Letztere deutlich kompliziertere Werkzeugformen verlangen und so noch stärker als Sicherheitsschraube wirken könnten.

Wie stark kann man diese Schrauben anziehen? Die bereits genannten Profile Torx und Inbus wurden einst erfunden, um deutlich höhere Anzugsmomente bei möglichst kleinem Schraubenkopf zu ermöglichen. Allerdings scheinen die neuen Schrauben mit dem Propeller-Profil nicht für hohe Drehmomente ausgelegt. Zu klein und glatt scheinen die Oberflächen-Flanken zu sein, über die das Werkzeug die Kraft übertragen könnte. Selbst bei den stärker ausgeformten Profilen. Entsprechend dürfte BMW diese Schrauben in Zukunft primär einsetzen, um leichte Bauteile im Sichtbereich des Fahrers zu fixieren, etwa Verkleidungsteile.

Neues Werkzeug für Heimschrauber Einerseits freuen Heimschrauber sich immer über die Not, neues Werkzeug kaufen zu können. Auf der anderen Seite ist die Not, neues Werkzeug kaufen zu müssen, nur um damit wenige Spezialschrauben öffnen und schließen zu können, kein tolles Gefühl. Entsprechend liegt diesem patentierten Schraubenprofil einiges an Zündstoff inne. Je nachdem, wo BMW an einem Motorrad diese Schrauben-Art einsetzen möchte und dabei die genannten eingeschränkten Personengruppen definiert.

Als BMW-Fahrer zählen die meisten sich wohl zu dieser Gruppe, um grundsätzliche Wartungsarbeiten vornehmen zu können. Erst ab einer bestimmten Wartungstiefe könnten diese Schrauben Vorteile haben – und dann wohl nur für die teuer in Rechnung gestellten Arbeitswerte der Werkstatt.