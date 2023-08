Ob besonders nützlich oder besonders unpraktisch oder besonders teuer – gerade beim Temperaturempfinden geht es auf dem Motorrad äußerst individuell zur Sache. Manche frieren bei 20 Grad, andere stehen bei 27 Grad schon kurz vor dem Hitzekollaps. Deshalb darf hier jede/r für sich entscheiden, welche Maßnahmen mehr Komfort bringen und so auch indirekt für Sicherheit sorgen. Klimawesten, vor allem Kühlwesten, könnten in den nächsten Jahren immer populärer werden, denn in Europa ziehen die Temperaturen in der Motorradsaison spürbar an.