Mit dem Kürzel RS wie Rennstrecke hat Michelin vor zwei Jahren den Charakter seiner beliebten Power-Reihe mächtig angeschärft. Sogar so erfolgreich, dass der supersportliche Reifen in unserem 2016er-Test mit dem Kauftipp „Rennstrecke“ ausgezeichnet wurde. Bei so viel sportlicher Härte blieb aber der alltägliche Komfort auf der Strecke. Auch bei Nässe musste der Power RS Federn lassen. Zu wenig Feedback, spontane Rutscher bereits bei moderater Kurvenfahrt – Regenfahrten waren nicht seine Stärke. Weshalb die Franzosen jetzt ein Update namens Power RS + nachschieben, allerdings nur für hinten. Vorne bleibt der Power RS so, wie er war – auch vom Namen her.