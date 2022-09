Pirelli Diablo Supercorsa V4 SP und SC 2023 Neuer Sekunden-Kleber für 2023

Mit einem Teaser kündigt Pirelli für 2023 den neuen Supercorsa V4 in den Versionen SP und SC an. SP markiert den straßenorientierten Semi-Slick, der SC ist für die Rennstrecke und wohl weiterhin in den drei bekannten Mischungen SC1, SC2 und SC3 erhältlich.

Neuer Supercorsa V4

Details über die neuen Reifen streut Pirelli wenig. Es soll eine Neuentwicklung sein, mit neuem Aufbau, Kontur, Mischung und Profil. Beide Versionen sind für die Straße zugelassen, haben also mindestens 5 Prozent Negativprofilanteil. Der SP wird eine Zwei-Komponenten-Mischung erhalten, für mehr Laufleistung auf der Straße wird der Mittelstreifen abriebfester sein. Der SC wird vorn wie hinten eine Mischung haben. Und dem spitzen Einsatzbereich nach zu urteilen, werden alle Mischungen reine Ruß-Mischungen ohne Silica-Anteil sein.

Pirelli

Auf den wenigen Bildern ist das neue Profil in Gänze nur zu erahnen. Im Detail ist allerdings klar zu sehen, dass der V4 kürzere, dafür breitere Rillen haben wird, die die Slickzone am Rand deutlich verbreitern und verlängern dürfte.

Umfrage Wann wechselt ihr eure Reifen? 3962 Mal abgestimmt Jedes Jahr. Egal welche Profiltiefe. Ich zahl die Reifen ganz, da fahr ich sie runter auf 1,6 Millimeter. Ich wechsel immer auf das neueste Modell egal welcher Hersteller. Mir kommt nur der Testsieger von MOTORRAD auf die Felgen. Ich tausche meine Reifen bei drei Millimeter, meine Werkstatt sagt das. mehr lesen

Fazit

Bekannt ist nur: Pirelli bringt den neuen Diablo Supercorsa V4 als SP und SC 2023 auf den Markt. Details oder Dimensionen sind nicht bekannt.