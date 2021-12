Pirelli Diablo Rosso IV Corsa Nachgeschärft für noch mehr Sport

Pirelli fächert seine ohnehin umfangreiche Reifen-Palette noch weiter auf. Dem 2021 vorgestellten Diablo Rosso IV wird zur Saison 2022 eine neue Corsa-Version zur Seite gestellt. Der Rosso IV richtet sich an sportliche Fahrer, die vornehmlich auf der Straße unterwegs sind, Laufleistung und Nasshaftung schätzen. Der Corsa verschiebt diese Ansprüche deutlich in Richtung Sport.

Pirelli Diablo Rosso IV Corsa

Pirelli positioniert den neuen Corsa zwischen dem Semislick Supercorsa SP und dem Hypersport-Reifen Rosso IV, auf dem er basiert. Im Vergleich zur technischen Basis wurden die Gummimischungen (3 hinten, 2 vorn) für erhöhten Trockengrip optimiert. Die gleichzeitig verringerte Nasshaftung und von Pirelli prognostizierte Laufleistung weisen auf einen erhöhten Rußanteil zu Lasten von Silica hin. Dem sportlicheren Einsatzgebiet des Rosso IV Corsa angepasst, tritt der neue Reifen mit einem neuen Profilbild an, dass optisch etwas weniger Negativprofil hat und dem bekannten Rosso Corsa II ähnelt. Übrigens: Den Corsa II bietet Pirelli weiterhin an.

Big-Sizes verfügbar

In neun Dimensionen bietet Pirelli den neuen Diablo Rosso IV Corsa ab 2022 an. Zwischen Januar und Juli wird Pirelli den neuen Reifen in unterschiedlichen Größen schrittweise einführen. Interessant: Neben der bekannten Vorderradgröße 120/70 ZR 17 (Januar 2022) steht der Corsa in 110/70 ZR 17 (Juli 2022) im Katalog. Dem Trend von Big-Sizes, also Querschnitten größer als 55 Prozent bei breiten Reifen, folgt Pirelli beim Corsa zielstrebig: Hinten stehen die Größen 180/60 ZR 17 (April 2022) und 200/60 ZR 17 (Mai 2022) parat und ergänzen die bekannten Dimensionen. Diese lauten:

150/60 ZR 17 (Juli 2022)

180/55 ZR 17 (Januar 2022)

190/50 ZR 17 (April 2022)

190/55 ZR 17 (Januar 2022)

200/55 ZR 17 (Mai 2022)

Fazit

Pirelli stellt dem Hypersport-Reifen Rosso IV eine schärfere Variante zur Seite. Der Rosso IV Corsa soll mehr Grip im Trockenen liefern, auf Kosten der Nasshaftung und Laufleistung. Verfügbar ist der Rosso IV Corsa in den gängigen Größen ab Januar 2022. Bis Juli folgen sieben weitere Größen, darunter ein 180er und 200er mit 60er-Querschnitt.