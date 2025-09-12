125er-Champs 2025 – Ergebnisse der Vorrunde

Alles war top geplant. Schon seit Monaten lagen die Bike-Bestellungen für die 125er-Champs 2025 bei den einzelnen Herstellern vor. Und kamen dann stellenweise doch nicht. Das sorgte kurz vorm Event Mitte Juli 2025 für rauchende Köpfe und eine schnelle Umplanung, was die teilnehmenden 125er betrifft. Schließlich waren die Teilnehmer*innen für die 125er-Champs 2025 schon zu uns unterwegs nach Stuttgart. Wie in den letzten Jahren ging es mit ihnen zwei Tage über die schwäbische Alb, durften sie insgesamt acht Bikes in vier Kategorien testen und am zweiten Tag mit dem Vorjahressieger, der KTM 125 Duke, noch einmal zu einer Entscheidungsfahrt starten. Mit einem überraschenden Sieger der 125er-Champs 2025 – allein von den Jugendlichen gewählt. Wer es dieses Jahr auf den 125er-Thron gepackt hat, verraten wir euch zwar noch nicht, dafür werfen wir einen genauen Blick auf die Vorrunden-Paarungen und stellen euch deren Sieger vor – in den Kategorien Cruiser, Naked Bike, Sportler und Roller. Und da waren einige Überraschungen dabei, die weder die jugendlichen Testfahrer*innen noch wir als MOTORRAD-Begleitung auf dem Zettel hatten…