107 Kilo leichte Elektro-Enduro – von Harley-Davidson?: LiveWire übernimmt Dust Moto

LiveWire heißt die Elektro-Abteilung von Harley-Davidson in Milwaukee, USA. Seit 2019 sind "Elektro-Harleys" erhältlich, bisher jedoch ohne kommerzielle Erfolge. Das soll sich selbstverständlich baldmöglichst ändern, unter anderem mit der Übernahme des Start-up-Unternehmens Dust Moto aus Oregon.
LiveWire goes offroad
Mitte Mai 2026 teilte die LiveWire Group Inc. mit, dass sie Dust Moto übernommen hat. Begründung: "Mit der Akquisition entwickelt LiveWire gezielt Kompetenz im Offroad-Bereich und setzt einen wichtigen strategischen Schritt zur Erweiterung seines Portfolios im Segment elektrischer Offroad-Fahrzeuge."
Neue Elektro-Enduro von LiveWire (Harley-Davidson)
Auf Basis der Dust Moto Hightail entwickelt LiveWire weiter – gemeinsam mit dem Dust-Moto-Team. Ansage im Mai 2026: "LiveWire wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte weitere Informationen zur Markteinführung der neuen Maschine bekanntgeben."
Dust Moto Hightail – technische Daten
Bei der Dust Moto Hightail handelt es sich um eine bereits vorhandene Elektro-Enduro-Plattform, entwickelt in Oregon, USA. Aktuell mit diesen technischen Daten:
- Antrieb: Elektromotor, ein Gang, Kette
- Spitzenleistung: 32 kW (42 PS)
- Höchstgeschwindigkeit: circa 120 km/h (75 mph)
- Reichweite: circa 65 Kilometer (40 Meilen)
- Akku: herausnehmbar, Lithium-Ionen-Zellen
- Kapazität: 4,4 kWh
- Ladedauer: circa 4 Stunden
- Vorderradaufhängung: Upside-down-Telegabel, einstellbar
- Hinterradaufhängung: Aluminium-Schwinge mit Zentralfederbein, einstellbar
- Federwege: 260 mm vorn, 285 mm hinten
- Sitzhöhe: 900 mm
- Räder: Aluminium-Felgen mit Drahtspeichen ("heavy duty")
- Reifen: 80/100-21 vorn, 100/100-18 hinten
- Bremsen: jeweils eine Scheibenbremse pro Rad
- Gesamtgewicht: circa 107 kg (235 lb)
- Preis: 10.950 US-Dollar (circa 9.400 Euro)