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107 Kilo leichte Elektro-Enduro – von Harley-Davidson?: LiveWire übernimmt Dust Moto

LiveWire übernimmt Dust Moto
Leichte Elektro-Enduro – von Harley-Davidson?

Elektrisch angetriebene Motorräder von Harley-Davidson gibt es bereits seit 2019 unter dem Sublabel LiveWire. Was im Sortiment noch fehlt, ist eine leichte Elektro-Enduro – und die gibt’s auch schon.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.05.2026
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Dust Moto Hightail Elektro-Enduro
Dust Moto Hightail Elektro-Enduro
Dust Moto Hightail Elektro-Enduro
5Bilder
Dust Moto Hightail Elektro-Enduro

LiveWire heißt die Elektro-Abteilung von Harley-Davidson in Milwaukee, USA. Seit 2019 sind "Elektro-Harleys" erhältlich, bisher jedoch ohne kommerzielle Erfolge. Das soll sich selbstverständlich baldmöglichst ändern, unter anderem mit der Übernahme des Start-up-Unternehmens Dust Moto aus Oregon.

LiveWire goes offroad

Mitte Mai 2026 teilte die LiveWire Group Inc. mit, dass sie Dust Moto übernommen hat. Begründung: "Mit der Akquisition entwickelt LiveWire gezielt Kompetenz im Offroad-Bereich und setzt einen wichtigen strategischen Schritt zur Erweiterung seines Portfolios im Segment elektrischer Offroad-Fahrzeuge."

Neue Elektro-Enduro von LiveWire (Harley-Davidson)

Auf Basis der Dust Moto Hightail entwickelt LiveWire weiter – gemeinsam mit dem Dust-Moto-Team. Ansage im Mai 2026: "LiveWire wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte weitere Informationen zur Markteinführung der neuen Maschine bekanntgeben."

Dust Moto Hightail – technische Daten

Bei der Dust Moto Hightail handelt es sich um eine bereits vorhandene Elektro-Enduro-Plattform, entwickelt in Oregon, USA. Aktuell mit diesen technischen Daten:

  • Antrieb: Elektromotor, ein Gang, Kette
  • Spitzenleistung: 32 kW (42 PS)
  • Höchstgeschwindigkeit: circa 120 km/h (75 mph)
  • Reichweite: circa 65 Kilometer (40 Meilen)
  • Akku: herausnehmbar, Lithium-Ionen-Zellen
  • Kapazität: 4,4 kWh
  • Ladedauer: circa 4 Stunden
  • Vorderradaufhängung: Upside-down-Telegabel, einstellbar
  • Hinterradaufhängung: Aluminium-Schwinge mit Zentralfederbein, einstellbar
  • Federwege: 260 mm vorn, 285 mm hinten
  • Sitzhöhe: 900 mm
  • Räder: Aluminium-Felgen mit Drahtspeichen ("heavy duty")
  • Reifen: 80/100-21 vorn, 100/100-18 hinten
  • Bremsen: jeweils eine Scheibenbremse pro Rad
  • Gesamtgewicht: circa 107 kg (235 lb)
  • Preis: 10.950 US-Dollar (circa 9.400 Euro)

Fazit

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