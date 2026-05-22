107 Kilo leichte Elektro-Enduro – von Harley-Davidson?: LiveWire übernimmt Dust Moto

LiveWire heißt die Elektro-Abteilung von Harley-Davidson in Milwaukee, USA. Seit 2019 sind "Elektro-Harleys" erhältlich, bisher jedoch ohne kommerzielle Erfolge. Das soll sich selbstverständlich baldmöglichst ändern, unter anderem mit der Übernahme des Start-up-Unternehmens Dust Moto aus Oregon.

LiveWire goes offroad Mitte Mai 2026 teilte die LiveWire Group Inc. mit, dass sie Dust Moto übernommen hat. Begründung: "Mit der Akquisition entwickelt LiveWire gezielt Kompetenz im Offroad-Bereich und setzt einen wichtigen strategischen Schritt zur Erweiterung seines Portfolios im Segment elektrischer Offroad-Fahrzeuge."

Neue Elektro-Enduro von LiveWire (Harley-Davidson) Auf Basis der Dust Moto Hightail entwickelt LiveWire weiter – gemeinsam mit dem Dust-Moto-Team. Ansage im Mai 2026: "LiveWire wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte weitere Informationen zur Markteinführung der neuen Maschine bekanntgeben."

Dust Moto Hightail – technische Daten Bei der Dust Moto Hightail handelt es sich um eine bereits vorhandene Elektro-Enduro-Plattform, entwickelt in Oregon, USA. Aktuell mit diesen technischen Daten:

Antrieb: Elektromotor, ein Gang, Kette

Spitzenleistung: 32 kW (42 PS)

Höchstgeschwindigkeit: circa 120 km/h (75 mph)

Reichweite: circa 65 Kilometer (40 Meilen)

Akku: herausnehmbar, Lithium-Ionen-Zellen

Kapazität: 4,4 kWh

Ladedauer: circa 4 Stunden

Vorderradaufhängung: Upside-down-Telegabel, einstellbar

Hinterradaufhängung: Aluminium-Schwinge mit Zentralfederbein, einstellbar

Federwege: 260 mm vorn, 285 mm hinten

Sitzhöhe: 900 mm

Räder: Aluminium-Felgen mit Drahtspeichen ("heavy duty")

Reifen: 80/100-21 vorn, 100/100-18 hinten

Bremsen: jeweils eine Scheibenbremse pro Rad

Gesamtgewicht: circa 107 kg (235 lb)

Preis: 10.950 US-Dollar (circa 9.400 Euro)