125er-Racer mit Winglets: QJMotor SRK 125 R1/RR – neue Version für A1/B196

Erst seit Sommer 2025 gibt’s die QJMotor SRK 125 R, ein sportliches Leichtkraftrad mit Vollverkleidung und Lenkstummeln. Mit den maximal erlaubten 15 PS tritt sie in der Klasse A1/B196 gegen etablierte Modelle wie Yamaha R 125, Kawasaki Ninja 125, Suzuki GSX-R 125 oder Aprilia RS 125 an.

Neue QJMotor SRK 125 R1 – oder SRK 125 RR Überraschenderweise erschienen im Mai 2026 erste Bilder der neuen QJMotor SRK 125 R1, die der Beschriftung auf der Verkleidung nach auch QJMotor SRK 125 RR heißen könnte. Jedenfalls sieht die neue Version noch sportlicher und noch "erwachsener" aus.

Übertrieben: Frontspoiler-Winglets an einer 125er Vor allem imponiert die neue QJMotor SRK 125 R1/RR mit – im wahrsten Sinne des Wortes – herausragenden Frontspoilern, internationale Bezeichnung: Winglets. Aus dem Rennsport übernommen, sollen diese Flügel den Fahrtwind für stabilisierenden Anpressdruck am Vorderreifen nutzen – bei hohen Geschwindigkeiten. An einer 125er mit knapp über 100 km/h Höchstgeschwindigkeit erscheinen Winglets also übertrieben, doch für Design und Marketing taugen sie allemal.

Einzylinder-Motor mit 15 PS (11 kW) bei 9.500/min Mehr Leistung hat und braucht die neue QJMotor SRK 125 R1/RR nicht, da der wassergekühlte Einzylinder-Motor mit 15 PS (11 kW) bei 9.500/min ja bereits ans Limit der Leichtkraftrad-Kategorie dreht. Ein 6-Gang-Getriebe zum emsigen Schalten hat die SRK 125 R auch schon.

Breitere Reifen für die sportliche 125er Anscheinend übernimmt die neue QJMotor SRK 125 R1/RR auch das Stahl-Chassis mitsamt Cantilever-Schwinge und Upside-down-Telegabel von der bisherigen R-Version. Allerdings rollt die Neue auf etwas breiteren Reifen, vorn 110/70 R 17, hinten 140/60 R 17 – jeweils 10 Millimeter mehr. An den Bremsen bleibt es bei einer Scheibe pro Rad, jeweils von einem ABS überwacht.

Technische Daten und Ausstattung Vom Cockpit der neuen QJMotor SRK 125 R1/RR liegt zwar noch kein Bild vor, doch als moderner QJ-Standard ist ein großes TFT-Display zu erwarten, sogar mit überdurchschnittlichen Funktionen wie etwa Reifenluftdruck-Anzeigen. Mit gefülltem Benzintank (13,5 Liter) wiegt die neue Version angeblich 144 Kilogramm. Damit ist sie – trotz stärkerem Auftritt – ein paar Kilo leichter als die bisherige Version, die mit 12,5-Liter-Tank auf 150 Kilogramm kommt.

QJMotor SRK 125 R1 RR – Verfügbarkeit und Preis 3.999 Euro kostet die bisherige QJMotor SRK 125 R in Deutschland, und die neue Version dürfte nicht viel teurer werden, allenfalls um wenige hundert Euro. Mit der Markteinführung der neuen QJMotor SRK 125 R1 oder SRK 125 RR ist wohl erst im Frühjahr 2027 zu rechnen.