Allradmotorrad Projekt DT-A

Die Vorteile eines Allradantriebs liegen auf der Hand. Das Plus an Traktion durch ein zweites angetriebenes Rad ist besonders im Offroadbetrieb ein Segen. Umso erstaunlicher ist es, dass es bis heute keinem Motorradhersteller gelungen ist, einen effektiven und serientauglichen Allradantrieb für Motorräder zu entwickeln und anzubieten, resümiert Guido Koch auf seiner Homepage.

Als Basismotorrad wählte Koch eine 100 PS starke KTM 990 Adventure. Von der blieben über die Jahre allerdings nur der Motor, das Hinterrad, die Schwinge und die Bremsanlage unangetastet. Um die Idee eines angetriebenen Vorderrads zu verwirklichen, wurde die KTM um die konventionelle Telegabel erleichtert und mit einer Einarmschwinge ergänzt. Diese führt das Vorderrad in einem Achsschenkel. Die Lenkung erfolgt über einen Längslenker und ein Hilfsgestänge. Der Antrieb des Vorderrads erfolgt über eine Kette, die parallel zur Schwinge läuft und in beiden Schwingenachsen gelagert ist.

Weil die großen Motorradbauer nicht aktiv wurden, hat Koch eben selbst losgelegt. In zehnjähriger Entwicklungszeit ist daraus die DT-A entstanden, die jetzt auf der IMOT in München Weltpremiere feiert.

Die Antriebskette zum Vorderrad läuft parallel zur Vorderradschwinge.

Der Abtrieb vom Motor erfolgt über ein Riemensystem, welches das Antriebsmoment über einen Freilauf direkt am Ritzel abgreift. Kraft fließt aber erst zum Vorderrad, wenn das Hinterrad mehr als 5 Prozent Schlupf meldet. Per Lenkerschalter lässt sich der Kraftschluss aber auch dauerhaft einstellen. Damit die Kraftübertragung ans Vorderrad auch bei größeren Lenkeinschlägen reibungslos funktioniert, hat Koch ein spezielles homokinetisches Gelenk entwickelt. Die Vorderradschwinge stützt sich über ein Federbein direkt am neu gezeichneten Hauptrahmen ab.