BMW R 12 G/S vs. Honda Africa Twin: Komfort, Technik und Reisefähigkeit im Vergleichstest

Lange, monotone Autobahn-Etappen sind manchmal die ungeliebte Pflicht vieler Motorradreisen. Für eine möglichst stressfreie An- und Abreise kommt es hier auf pragmatische Tugenden an wie Windschutz, Komfort und Souveränität bei hohem Reisetempo. Aspekte, bei denen die neue BMW R 12 G/S das Erbe der ersten Reiseenduro überhaupt nicht ganz so ernst zu nehmen scheint.