BMW R 12 G/S und Moto Guzzi V85 TT im Test: Retro-Adventure Bikes im Fahrdynamik-Vergleich

Entgegen aller anderen Bikes, die wir für MOTORRAD 17/2025 im Vergleich zur neuen BMW R 12 G/S getestet haben ( Ducati DesertX , Honda Africa Twin 1100L, Triumph Scrambler 1200 XE) rollt die Moto Guzzi V85 TT vorn auf 19-Zoll-Rädern. Und das, obwohl das Kürzel "TT" für "Tutto Terreno", also "jedes Terrain", steht – ein Versprechen, das Mandello eher in Richtung befestigter Straßen und gemäßigter Unwegsamkeit interpretiert.

Prägend für die Moto Guzzi V85 TT: klassische Guzzi-Attribute. Etwa der quer eingebaute, luft-/ölgekühlte 90-Grad-V-Twin mit 853 Kubik, gekoppelt an den obligatorischen Kardanantrieb. Abgesehen von Hubraum und Zylinderlayout scheint man sich in München und Mandello relativ einig.

Trotzdem trennt die beiden Charmebolzen vor allem ihr Anspruch an die Fahrdynamik – angefangen beim Leistungsgewicht: Drei Kilo pro PS schleppt die Moto Guzzi V85 TT mit sich herum, bei der BMW R 12 G/S sind es weniger als zweieinviertel.

Dem Unterhaltungsfaktor auf kurvigen Vogesen-Pisten tut das kaum Abbruch. Denn die leichtfüßige, handliche Moto Guzzi V85 TT glänzt im Winkelwerk mit ausgeprägter Agilität, fährt ausgewogen und gutmütig. Den Spagat zwischen Fahrwerkskomfort und praktikablem Gegenhalt beherrscht sie exzellent, fix baut sich Urvertrauen in die ab Werk aufgezogenen Michelin Anakee Adventure auf. So geraten die Extra-Kilos rasch in Vergessenheit.