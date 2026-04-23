Kostenlos Ducati fahren: 4 Wochen lang Ducati Multistrada V4 Rally testen

Du hast Interesse, vier Wochen lang gratis die brandneue Ducati Multistrada V4 Rally mit 1198 Kubik, 170 PS und vollständiger Langstrecken-, Komfort-, und Sicherheitsausstattung zu testen? Dann bewirb dich jetzt! Mit etwas Glück wirst du eine/r von vier MOTORRAD-Lesern, die am 24. Juli 2026 eine brandneue Multistrada V4 Rally kostenlos von Ducati zur Verfügung gestellt bekommen, inklusive 200 Euro Spritgeld! Einfach das Formular ausfüllen (Teilnahmeschluss ist der 7. Juni 2026).

Einführung in die Bedienung der V4 Rally direkt von Ducati

Die Leser-Experience startet in der Zentrale von Ducati Deutschland in Neuburg a. d. Donau (Bayern). Bevor es losgeht, erhältst du eine fundierte Einführung in die Bedienung der V4 Rally inklusive des radarbasierten Abstandstempomaten, Skyhook-Fahrwerks und der Sitzhöhen-Absenkung bei Schritttempo. Die Rückgabe kann dann bis 21. August 2026 beim nächstgelegenen Ducati-Händler erfolgen. Viel Erfolg!

Infos in der Übersicht 4 Wochen Ducati Multistrada V4 Rally erleben und testen

Zeitraum 24. Juli – 21. August

200 Euro Spritgeld

Übergabe und Einführung zum Fahrzeug, gemeinsam mit der Redaktion MOTORRAD, bei Ducati in Neuburg an der Donau

Teilnahmeschluss: 07.06.2026 Mehr Infos zur Ducati Multistrada V4 Rally Leser-Experience 2026 direkt bei Ducati

Wertvolles Feedback für Leser und Hersteller Was erwartet dich? Du wirst die Ducati Multistrada V4 Rally in deinem Alltag oder auf Reisen auf die Probe stellen und uns während der 4 Wochen mit Bildern und Rückmeldungen darüber informieren, wie dir das Motorrad gefällt und welche Erfahrungen du damit machst. Deine Rückmeldung ist wertvoll für alle interessierten motorradonline.de-User sowie für Ducati und die Redaktion MOTORRAD.

Teilnahmeschluss: 7. Juni 2026

Bewerben ist ganz einfach: Gehe auf die Bewerbungsseite von Ducati und fülle dort das Formular aus. Sei schnell, denn die Plätze sind begrenzt. Bewerbungsschluss ist der 7. Juni 2026.

Ducati Multistrada V4 Rally für Langstrecke plus Schotter Die Ducati Multistrada V4 Rally schärft das Multistrada-Konzept klar Richtung Langstrecke plus Schotter: Sie kombiniert 30‑Liter-Tank, 19‑Zoll-Vorderrad (Drahtspeichen) und deutlich mehr Offroad-taugliche Eckdaten wie 200 mm Federweg, mindestens 870 mm Sitzhöhe und 230 mm Bodenfreiheit – bleibt aber mit rund 260 kg eine große Reiseenduro, die ihre Geländetauglichkeit stark über Elektronik und semiaktives Skyhook-Fahrwerk absichert. Im Offroad-orientierten Fahrmodus ("Enduro") wird die Leistung zudem gezielt reduziert, ABS hinten deaktiviert und die Regelsysteme werden spürbar freier gelassen, damit das Bike auf losem Untergrund besser beherrschbar bleibt.

Präzise, ausgewogen und komfortabel Auf der Straße haben unsere Testfahrer die Ducati Multistrada V4 Rally mit Kofferset, Sturzbügeln und Pirelli Scorpion Rally STR getestet. Ergebnis: Sie ist präzise, ausgewogen und komfortabel. Das elektronische Fahrwerk kann straff genug fürs sportliche Fahren abgestimmt werden, lässt sich aber per Menü auch klar auf Komfort trimmen.

Absenkung der Sitzhöhe und Easy-Lift-Funktion

Praktisch für den Alltag ist außerdem Ducatis "Minimum Preload", das die Sitzhöhe im Stand bzw. bei langsamer Fahrt absenkt.

Neu ist auch die Easy-Lift-Funktion, die das Aufrichten vom Seitenständer durch sehr weiche Fahrwerkseinstellung erleichtern soll.

Ducati ordnet die V4 Rally mit 170 PS, 123,8 Nm, 240 kg (ohne Kraftstoff) und einem Einstiegspreis ab 27.990 Euro ein.