Morbidelli, die alte italienische Motorradmarke, ist über die Zwischenstation "MBP – Moto Bologna Passione" wiederbelebt worden. Treibende Kraft im Hintergrund ist die chinesische Keeway Group.Morbidelli N 125 V neu für A1 und B196Noch unter dem Label Keeway erschien 2024 die aufsehenerregende N 302 V, als modern gezeichneter Roadster mit Einarmschwinge und V2-Motor. In den (europäischen) Handel kommt nun, 2026, jedoch zuerst die nachgeschobene 125er-Version auf dieser reizvollen technischen Basis: die neue Morbidelli N 125 V. Und die hat offensichtlich das Zeug dazu, die Leichtkraftrad-Szene aufzumischen – als eines der begehrtesten Modelle in dieser Klasse.V2-Motor mit 14 PS für rund 100 km/hDenn die neue Morbidelli N 125 V hat keinen Einzylinder-Motor, wie die meisten anderen 125er, sondern einen V2-Motor nach großen Vorbildern. Hierbei handelt es sich um einen wassergekühlten V-Twin mit 125 Kubik, jeweils einer obenliegenden Nockenwelle (ohc) und 3 Ventilen pro Zylinder. Dazu gibt Morbidelli 14 PS bei 9.500/min an. Standard ist das 6-Gang-Getriebe, ungewöhnlich für ein Leichtkraftrad die Schlupfregelung (TCS). Amtlich angemeldete Höchstgeschwindigkeit sind 99 km/h.\n\t\t\t,\n\t\t125er mit Gitterrohrrahmen und EinarmschwingeEbenso attraktiv wie der Antrieb ist das Chassis der neuen Morbidelli N 125 V, bestehend aus einem Gitterrohrrahmen aus Stahl, einer Upside-down-Telegabel und – vor allem – einer Aluminium-Einarmschwinge. Die schick geformten Aluminium-Gussräder sind bereift in den Formaten 150/60-17 hinten und 110/70-17 vorn.Technische Daten, ABS und Schlupfregelung (TCS)An beiden Rädern ist die neue Morbidelli N 125 V mit jeweils einer Scheibenbremse samt ABS ausgerüstet. Weitere Ausstattungsdetails sind das digitale Display (LCD) und die LED-Leuchten inklusive Tagfahrlicht. Fahrbereit, mit gefülltem Benzintank (16 Liter) wiegt diese 125er nach Herstellerangaben 185 Kilogramm – und ist auch damit ziemlich "erwachsen", also für diese Klasse ziemlich schwer. Leicht zugänglich ist indes die Sitzhöhe unter 80 Zentimeter (795 mm).\n\t\t\t,\n\t\tMorbidelli N 125 V – Verfügbarkeit und PreisVoraussichtlich ab Mai 2026 soll die neue Morbidelli N 125 V in Europa erhältlich sein, dem Vernehmen nach zuerst in Italien und Spanien. Für ein Vertriebsnetz in Deutschland kämen ebenfalls die bestehenden Händlerstrukturen von Keeway oder Benda in Frage. Angaben zum Euro-Preis dieser neuen Morbidelli liegen bislang nicht vor.Morbidelli N 302 V mit circa 30 PS für A2 soll folgenBereits 2024 von Keeway angekündigt, soll die Morbidelli N 302 V im Laufe des Jahres 2026 folgen. Für deren V2-Motor sind circa 30 PS im Gespräch, und das Gewicht dürfte kaum höher ausfallen als das der 125er. Somit könnte die N 302 V zu einem der begehrtesten Modelle in der Klasse A2 werden.\n\t\t\t,\n\t\t