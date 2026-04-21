"ZTL" lautet das Kürzel, das sich Pässefahrer in den Dolomiten künftig merken sollten. Denn eine solche "Zona a Traffico Limitato" (verkehrsbeschränkte Zone) soll am Grödner Joch in Südtirol in Kürze eingerichtet werden. Nach Wolkenstein hat auch Corvara einen entsprechenden Beschluss gefasst – und damit also die beiden Gemeinden, zwischen denen die rund 20 Kilometer lange Passstraße liegt.Zufahrt auf 150 Fahrzeuge beschränkt im TestzeitraumIm September und Oktober 2026 findet ein Testlauf statt, der die tägliche Zufahrt auf voraussichtlich 150 Fahrzeuge beschränkt; dazu zählen neben Motorrädern und Autos auch Reisebusse. Verläuft der Test erfolgreich, soll die Regelung ab 2027 alljährlich fünf Monate lang gelten, wahrscheinlich von Mitte Mai bis Mitte Oktober.Wie genau die Umsetzung aussehen soll und vor allem, ob noch mehr Dolomitenpässe folgen sollen, dazu wollen weder die Gemeinden noch die Südtiroler Landesregierung derzeit weitere Informationen herausrücken. Öffentlich einsehbar sind nur die Gemeindebeschlüsse, in denen von einer Arbeitsgruppe die Rede ist, die einen Projektvorschlag für die Umsetzung erstellt hat.Auf Anfrage von MOTORRAD schickte die zuständige Stelle der Südtiroler Landesregierung nur eine sehr allgemeine Stellungnahme, in der von der "wachsenden Belastung" der Bevölkerung durch den zunehmenden Verkehr und von Beeinträchtigungen "der Urlaubsqualität der Gäste und der Verkehrssicherheit" die Rede ist. "Nähere Details", so hieß es, würden "zu gegebener Zeit" kommuniziert.\n\t\t\t,\n\t\tZone soll auf weitere Dolomitenpässe ausgeweitet werdenTrotz dieser Abfuhr gelang es MOTORRAD, den Projektvorschlag einzusehen. Der gilt erst mal nur fürs Grödner Joch; allerdings heißt es ausdrücklich, es sei das Ziel, die verkehrsberuhigte Zone "möglichst bald auf weitere Dolomitenpässe auszuweiten", einschließlich einer Zeichnung, in der auch verkehrsberuhigte Zonen am Sella- und Pordoi-Joch sowie dem Campolongo-Pass aufgeführt sind – also auf der kompletten Sella-Runde.\n\t\t\t,\n\t\tDas Grödner Joch startet in diesem Szenario als Versuchsballon. Freie Fahrt haben dort in der Testphase und auch später nur Einwohner und Gäste von Hotels oder Restaurants entlang des Passes. Selbst Touristen, die in umliegenden Gemeinden übernachten, dürfen das Joch nur zur An- und Abreise befahren. Alle übrigen müssen vorab im Internet einen der vorgesehenen "Rotationsparkplätze" auf dem Joch reservieren.\n\t\t\t,\n\t\tParkgebühren sollen später bei 20 Euro liegenDie Parkgebühren für Motorräder und Autos sollen in der Testphase bei zehn Euro für zwei Stunden liegen, später bei 20 Euro. Wie viele Fahrzeuge täglich aufs Joch dürfen, steht noch nicht fest, gerüchteweise ist von 150 Motorrädern, Autos und Reisebussen die Rede. E-Fahrzeuge werden in dem Vorschlag mit keinem Wort erwähnt.\n\t\t\t,\n\t\tGenerell ist das Echo auf den Beschluss, am Grödner Joch eine ZTL einzurichten, geteilt. Während Umweltorganisationen und der Südtiroler Alpenverein das Vorhaben begrüßten, fiel die Reaktion in den sozialen Medien verheerend aus: "Erst seid ihr mit uns reich geworden", so der Tenor, "jetzt wollt ihr uns aussperren." Und weiter: Um den Touristenzustrom zu begrenzen, hätte es gereicht, in den Dolomiten nicht ein Luxus-Hotel nach dem anderen zu genehmigen. Oder nicht so massiv zu werben und damit Instagramer in Scharen anzuziehen. "Ihr wollt nur noch reiche Luxustouristen", schreibt ein enttäuschter User. "Aber vielleicht geht Ihr am Ende wieder melken, so wie früher, als Ihr arme Bauern wart."