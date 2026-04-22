Brabus erweitert sein Zweirad-Angebot, und zwar in Kooperation mit dem französischen Elektromotorrad-Hersteller DAB Motors. Zur Milano Design Week im April 2026 stellen sie drei Elektromotorräder vor: DAB 1a Brabus, Brabus Urban E und die limitierte Brabus Urban E First Edition.125er für A1- und Autoführerschein + B196Die 3 Modelle nutzen einen 72-Volt-Elektroantrieb mit Lithium-Ionen-Batterie und Carbon-Riemenantrieb, erreichen maximal 120 km/h und sollen eine Reichweite von bis zu 150 Kilometer in der Stadt bieten, kombiniert bis zu 120 km (WMTC). Da die Dauernennleistung bei 8 kW liegt, fallen die Elektromotorräder in die 125er-Klasse, sind also mit dem europäischen Führerschein der Klasse A1 ab 16 Jahren sowie mit der Pkw-Führerscheinerweiterung B196 nutzbar.DAB 1a Brabus: Einstieg mit Brabus-Design Die DAB 1a Brabus ist das Einstiegsmodell und betont das Brabus-Design. Das schwarze Motorrad zeigt Carbon-Elemente wie seitliche Einlässe und einen Bugspoiler. Der Alcantara-Sitz ist mit grauen Nähten verziert. Technisch bietet es 8 kW Dauerleistung und 23 kW (31 PS) Spitzenleistung mit 395 Nm Drehmoment (am Hinterrad).DAB 1a Brabus für 20.111 EuroDer Preis für die DAB 1a Brabus beginnt bei 16.590 Euro (exkl. MwSt.); in Deutschland kostet die DAB 1a Brabus 20.111 Euro (inkl. 19 % MwSt.).\n\t\t\t,\n\t\tBrabus Urban E: höhere Spitzenleistung und 5 Fahrmodi Die Brabus Urban E bietet mehr Leistung und Ausstattung. Ein Upgrade erhöht die Spitzenleistung auf 27 kW (37 PS) und das Drehmoment auf 475 Nm (am Hinterrad). Die Dauerleistung bleibt bei 8 kW. Carbon-Luftkanäle sorgen für Kühlung.Optisch dominieren glänzend schwarze Flächen, rote Akzente und Carbon-Elemente. Zu den Bauteilen gehören ein Heckflügel und Radlaufverkleidungen. Die Reifen messen 120/70 R 17 vorn und 150/60 R 17 hinten.Die "Tank-" sowie Sitz-Verkleidung im Monocoque-Stil mit integrierten Tagfahrleuchten und ein Staufach für das Ladekabel sind zentrale Elemente. Die Frontmaske trägt ein beleuchtetes Brabus-Logo, der Ladeanschluss sitzt hinten. Am Heck befindet sich eine LED-Rückleuchte, der Kennzeichenhalter ist am Hinterrad montiert.\n\t\t\t,\n\t\tElektromotorrad startet per PIN-CodeZur Ausstattung gehören ein Supermoto-Lenker mit integrierten Blinkern, CNC-gefräste Aluminiumhebel und ein Brabus-Sitz in rotem Leder. Der Start erfolgt schlüssellos per PIN-Code, ein 2,8-Zoll-LC-Display zeigt Geschwindigkeit, Batteriestatus und mehr.5 Fahrmodi stehen zur Verfügung: "Eco", "Street", "Sport", "Nitrous" und "Reverse". Im "Eco"-Modus ist die Geschwindigkeit auf 60 km/h begrenzt. "Nitrous" bietet für 10 Sekunden maximalen Phasenstrom. Der Rückwärtsmodus "Reverse" erleichtert das Rangieren.Bremsen von BremboDas Fahrwerk umfasst eine 46-mm-Upside-down-Gabel mit 100 mm Federweg und ein einstellbares Federbein hinten. Das Bremssystem ist eines von Brembo: vorn bestückt mit einer 320-mm-Scheibe mit Vierkolben-Sattel, hinten mit einer 240-mm-Scheibe mit Einkolben-Sattel. Ein Zweikanal-ABS ist vorhanden.\n\t\t\t,\n\t\tBrabus Urban E als Superblack-VersionOptional gibt es die Brabus Urban E als Superblack-Version mit durchgehend schwarzem Lack.Brabus Urban E für 27.251 Euro in DeutschlandPreis für die Brabus Urban E: 20.800 Euro (exkl. MwSt.); in Deutschland 27.251 Euro (inkl. 19 % MwSt.).Brabus Urban E First Edition: limitiert und in 4 Farben Zum Start erscheint die Sammleredition Brabus Urban E First Edition in vier Farben: "Peetch", "Desert Sand", "Superviolet" und "Fusion Red". Rahmen und Verkleidung sind in den jeweiligen Farben lackiert; "Superviolet" bietet zusätzliche Carbon-Elemente. Der Brabus-Masterpiece-Sitz passt zur Farbgebung. Pro Farbe wird es je nur 10 Exemplare geben.\n\t\t\t,\n\t\tBrabus Urban E First Edition für 38.675 Euro in DeutschlandIn Deutschland kostet die Brabus Urban E First Edition 38.675 Euro (inkl. 19 % MwSt.).Laden, Batterie, Gewicht und AbmessungenDie Batterie arbeitet mit 72 Volt und bietet 7,1 kWh maximale Kapazität. Laden an der Steckdose dauert von 50 auf 100 Prozent etwa 90 Minuten, von 20 auf 100 Prozent 3 Stunden, und eine Vollladung 3,5 bis 4 Stunden. Das Ladegerät hat 2.000 Watt, der Eingang 230 Volt.Das Gewicht beträgt 145 kg. Die Abmessungen sind: 2.010 mm Länge, 821 mm Breite und 1.164 mm Höhe. Die Sitzhöhe variiert zwischen 800 und 880 mm und lässt sich mit einem Kit anpassen.\n\t\t\t,\n\t\tMärkte und GarantieDer Verkauf startet in der EU, der Schweiz, Großbritannien und ausgewählten Märkten mit EU-Typgenehmigung. Eine zweijährige Garantie wird gewährt.DAB 1 α ist technische BasisAls Basis für die Brabus-E-Motorräder dient die DAB 1 α, die wir euch hier vorstellen. DAB Motors war ursprünglich auf Custombikes spezialisiert, mit Verbrennungsmotoren. Doch bereits 2021 stellte das französische Start-up-Unternehmen aus Bayonne sein elektrisches Concept-E vor. Und im Sommer 2023 stieg Peugeot Motocycles bei DAB Motors ein. Mit dieser starken Unterstützung, finanziell sowie technisch, konnte das Concept-E weiter entwickelt und zur Serienreife gebracht werden.\n\t\t\t,\n\t\tTechnische Daten – gemeinsam (alle 3)Systemspannung: 72 VBatterie: 7,1 kWh (max.) 6,2 kWh (nom.)Reichweite: bis 150 km City; bis 120 km kombiniert (WMTC)Höchstgeschwindigkeit: 120 km/hAntrieb: Carbon-RiemenDauerleistung: 8 kWLaden: 50–100 % ca. 90 min; 20–100 % ca. 3 h; 0–100 % ca. 3,5–4 hLadegerät: 2.000 W; Eingang 230 V ACGewicht: 145 kgAbmessungen (L×B×H): 2.010 × 821 × 1.164 mmSitzhöhe: 800–880 mm (mit Kit einstellbar)Garantie: 2 JahreTechnische Daten DAB 1a BrabusSpitzenleistung: 23 kW (31 PS)Max. Drehmoment: 395 Nm (am Hinterrad)Preis: 16.590 € exkl. MwSt. / 20.111 € inkl. 19 % MwSt. (DE)Technische Daten Brabus Urban ESpitzenleistung: 27 kW (37 PS)Max. Drehmoment: 475 Nm (am Hinterrad)Fahrmodi: Eco, Street, Sport, Nitrous, ReverseFahrwerk: 46-mm-USD-Gabel (100 mm), Federbein hinten (100 mm)Bremsen: Brembo; 320 mm vorn (4-Kolben radial), 240 mm hinten (1-Kolben); 2-Kanal-ABSReifen: 120/70 R 17 vorn; 150/60 R 17 hintenDisplay: 2,8" LCDPreis: 20.800 € exkl. MwSt. / 27.251 € inkl. 19 % MwSt. (DE)Technische Daten Brabus Urban E First EditionLimitierung: je 10 Stück pro FarbeFarben: Peetch, Desert Sand, Superviolet, Fusion RedPreis (DE): 38.675 € inkl. 19 % MwSt.\n\t\t\t,\n\t\t