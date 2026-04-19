QJMotor Fort 600 mit 57 PSMit einigen Eckpunkten, die einem Motorrad gut zu Gesicht stünden, beeindruckt der neue QJMotor Fort 600. Der chinesische Roller punktet mit einem Chassis aus Aluminium, was zu einem moderaten Gewicht von 224 Kilo führt. Technisch sehr eng verwandt scheint der Fort 600 mit dem Kymco AK 550/575i.Die über 220 Kilo werden von bis zu 57 PS beschleunigt. Der Twin wirkt mit 8V-Technik und Wasserkühlung modern und soll bis zu 160 km/h ermöglichen. Ob die 57 PS nach der Euro-5+-Norm wirklich messbar sind, ist offen. Laut Homologationsunterlagen sollen für Europa 54 PS übrig bleiben, was den Fort 600 immer noch zu einem der stärksten Roller macht.Erinnerungen an ein Motorrad löst auch das Fahrwerk aus: Endantrieb per Zahnriemen, USD-Gabel mit Doppelscheibenbremse, Alu-Schwinge mit liegendem Zentralfederbein und Brembo-Bremszangen. Ob QJMotor den Fort 600 nach Europa bringt, ist bisher unklar, aber nicht unwahrscheinlich.\n\t\t\t,\n\t\tKymco AK 575i mit 52 PSUm 24 auf 574 Kubikzentimeter vergrößerte Kymco für 2026 den Hubraum des Reihenzweizylinder-Motors und rechtfertigt so, den Modellnamen von AK 550 auf AK 575 zu ändern. Zwar steigt dadurch die Spitzenleistung nur um ein auf 52 PS bei 7.000/min, doch das Drehmoment profitiert deutlich mehr: 56 Nm bei 5.750/min sind 4 Nm mehr als beim 550er-Motor.So dürfte das CVT-Getriebe noch etwas leichteres Spiel mit den stattlichen 238 Kilogramm Gewicht des Kymcos haben, um die 160 km/h-Spitze zu erreichen. Neben mehr Kraft bietet der AK 575i ab 2026 eine Traktionskontrolle, 3 Fahrmodi und sogar ein Kurven-ABS.Der Kymco AK 575i ist in Deutschland nur als "Premium"-Modell mit Griffheizung, Keyless Go, einstellbarem Windschild und LED-Beleuchtung zu haben. Zur Wahl steht der AK 575i in mattem Schwarz sowie im matten Schwarz mit grauen Akzenten ab 12.719 Euro.\n\t\t\t,\n\t\tGleich 4 neue Zontes: ZT 552 T mit 51 PSZontes möchte im Spiel der großen und starken Roller ab 2026 mitspielen. Der zuvor angekündigte 501 mit Einzylinder kam nie bei uns an, dafür direkt ein neuer Twin mit 531 Kubik und 51 PS bei 7.250/min. Das Drehmoment soll bei beachtlichen 56 Nm um 5.500/min liegen.Gleich 4 Modelle auf Basis des neuen Antriebs will Zontes bringen. Als Adventure-Scooter Typ G mit 17-Zoll-Rad vorn und Offroad-Charme, als klassischer Maxi-Scooter mit viel Ausstattung und als Z mit sportlichem Charme. Diese 3 Varianten des ZT 552 T wiegen mit Stahlrahmen an die 212 Kilogramm.Starker Wurf: Der Zontes ZT 552 H soll mit Rahmen aus Aluminium bei gleicher Leistung, dafür kleinerem Tank (14,5 zu 17 Liter) nur 178 Kilo fahrbereit wiegen. Preise und Verfügbarkeit sind noch nicht bekannt.\n\t\t\t,\n\t\tSchon 25 Jahre da: Yamaha TMax mit 48 PSTrotz aktuell 560 Kubik und wohl viel Potenzial bietet Yamaha sein Top-Modell TMax mit exakt 48 PS an. Also genau passend in die A2-Klasse. Damit entfällt die Pflicht des großen A-Führerscheins. Und der Erfolg gibt Yamaha recht: Seit Jahren ist er mit seinem Dreizylinder einer der erfolgreichsten Maxi-Scooter in Europa, bisher in Summe knapp 350.000 Stück.Richtig gelesen: Der Motor des TMax ist ein Triple. Allerdings verbrennen nur 2 Zylinder Benzin, das Pleuel im dritten Zylinder dient als Ausgleichsgewicht. Und trotzdem: Der TMax ist mit 219 Kilo erstaunlich leicht und mit 55 Nm überraschend stark. Mit schräglagensensiblen Systemen, Karten-Navi und elektrischem Windschild aktuell ab 14.149 Euro zu haben.\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\tBisher der stärkste Roller: Honda Forza 750 mit 59 PSEr hat 2 Zylinder und 745 Kubik, erzeugt 70 Nm und leistet knapp 59 PS. Der Honda Forza ist derzeit der Roller mit dem größten und stärksten Motor. Doch er ist nicht der Schwerste und hält sich mit 236 Kilo im Kontext gerade noch zurück.Doch der Forza, wie sein Offroad-Bruder X-ADV, ist dem Motorrad näher als dem Roller. Statt CVT schaltet der Honda 6 Gänge automatisch und dreht das Hinterrad per Kette. Grundsätzlich ist der Antrieb des Forza mit dem in den NC-750-Modellen gleich. ABS und Traktionskontrolle sind zwar begrenzt einstellbar, doch nicht schräglagensensibel. Und trotz der Superlative ist der Honda Forza 750 mit 13.579 Euro in der Basis nicht super-teuer.\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\tGerade noch Roller: Italjet Dragster 700 Twin mit 68 PSDer Definition nach ist der Italjet Dragster 700 Twin noch ein Roller, denn er bietet mehr oder weniger einen Durchstieg für die Beine, und es entsteht kein Knieschluss zwischen Fahrer und Fahrzeug. Das sind im Groben die beiden Hauptmerkmale für einen Roller.Doch mit allen anderen Merkmalen führt der Dragster 700 Twin das Konzept ad absurdum. Nicht nur durch den Twin mit 700 Kubik und 68 PS, eher durch die Fußschaltung des 6-Gang-Getriebes und den Kettenantrieb des Hinterrads. Nur 190 Kilo schwer und als Sportgerät konzipiert, kostet der Top-Dragster ab 13.990 Euro.\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t