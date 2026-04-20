Das Angebot für günstige Motorradhelme ist groß – vor allem über Hausmarken großer Händler. Optisch wirken viele Modelle längst nicht mehr "billig": Dekore und Lackierungen sind oft ordentlich, eine integrierte Sonnenblende gehört in dieser Klasse häufig dazu. Auch bei der Ausstattung hat sich viel getan: Die aktuelle Norm ECE-R 22.06 erfüllen inzwischen viele günstige Helme, herausnehmbare und waschbare Futter sind ebenfalls weitverbreitet. Pinlock ist je nach Modell möglich – aber nicht immer.Integralhelme unter 150 Euro und Klapphelme unter 150 Euro im TestWie sich dieses Preisversprechen in der Praxis anfühlt, zeigt ein Extrembeispiel aus dem Discounter-Regal: ein Klapphelm mit aktueller ECE-Norm und Sonnenblende für unter 100 Euro.Lohnt sich der Lidl-Klapphelm?MOTORRAD kaufte Ende Februar 2026 das Discounter-Angebot und ließ den Ultimate Speed Klapphelm von Lidl außer Konkurrenz im Helmtest von Klapphelmen unter 150 Euro mitlaufen.Außer Konkurrenz – warum denn das? Weil der "Ultimate Speed Klapphelm" nicht ganz die Test-Vorgaben erfüllt. So gab es ihn nur in einem sehr begrenzten Größenangebot (M, L, XL) und als typische Aktionsware im Laden auch nur für einen sehr begrenzten Zeitraum. Zum Zeitpunkt des MOTORRAD-Redaktionsschlusses war er aber immerhin noch im Lidl-Onlineshop verfügbar – zu etwas höheren, aber immer noch niedrigen Preisen (69,99 bzw. 71,99 Euro).\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\tGewicht, Lautstärke, Passform und TragekomfortFürs kleine Geld bekommt man einen in China gefertigten Helm mit ABS-Schale und inklusive zweiter Innenausstattung. Er ist relativ schwer (1740 g in XL), sehr laut (93,4 dB(A)) und mit einem Visier ohne Pinlock-Vorbereitung bestückt. Passform und Tragekomfort sind durchwachsen: wenig definiert und nicht sehr knackig, aber immerhin relativ komfortabel.\n\t\t\t,\n\t\tAusstattung, Brillentauglichkeit, BelüftungDie Visierrastung und die Sonnenblenden-Bedienung laufen unter "rustikal", das Kinnteil lässt sich einfach öffnen, und auch die Brillentauglichkeit ist gut. Praxisgerechte Belüftung? Nur bedingt.Fazit: Im Test hätte es vermutlich für einen Platz im unteren Mittelfeld gereicht. Immerhin.\n\t\t\t,\n\t\tWarum Premium trotzdem seinen Platz hatGenau an solchen Punkten werden die Unterschiede zwischen günstigen und Highend-Motorradhelmen sichtbar: Die Norm kann erfüllt sein – trotzdem entscheiden im Alltag Faktoren wie Gewicht, Geräuschkulisse, Visier- und Belüftungsqualität sowie das Bediengefühl darüber, ob sich ein Helm "richtig gut" oder nur "gerade so okay" anfühlt.Teurere Helme punkten oft weniger mit dem reinen Bestehen der Norm, sondern mit aktiver Sicherheit: weniger Lärm und Zug, stabilere Aerodynamik, wirksamere Belüftung, bessere Ergonomie und intuitivere Bedienung. Das hält den Fahrer länger entspannt und aufmerksam – und genau dafür stecken Hersteller viel Entwicklungsarbeit in Windkanal, Akustiktests und Praxiserprobung.\n\t\t\t,\n\t\tAm Ende entscheidet das FahrprofilWer nur gelegentlich kurze Strecken fährt, kann mit einem günstigen, gut sitzenden Helm absolut zufrieden sein. Wer viel pendelt, tourt oder bei jedem Wetter unterwegs ist, merkt die Unterschiede schneller. Ein pauschales "richtig" oder "falsch" gibt es daher nicht – entscheidend sind Passform, Einsatzbereich und persönliches Empfinden (idealerweise per Probetragen).