MOTORRAD-Leser testen Ducati Streetfighter V2 S

Im August 2025 startete die Ducati Leser-Experience mit der neuen Streetfighter V2 S. MOTORRAD-Leserinnen und -Leser nahmen die Testfahrzeuge in der Ducati Zentrale Deutschland in Empfang und testen die Reiseenduro 4 Wochen in ihrem Alltag oder auch Urlaub. Hier erfahrt ihr, was sie mit der Ducati Streetfighter V2 S erleben und wie sie ihre Eindrücke bewerten.

Eindrücke der Leser nach 2 Test-Wochen Eindrücke von Christian

Tyson Jopson Leser-Tester Christian Lerchenfeld: "Das grandiose Display ist gestochen scharf, macht Spaß anzuschauen und zu beobachten."



Was hast du mit der Ducati Multistrada V2 S in diesen Wochen erlebt? Anstatt mit der Streetfighter nach Hause zu fahren wie geplant, machte heftiger Regen die Aktion zunichte. Aber ich lächelte jedes Mal, wenn ich sie im Rückspiegel auf dem Hänger sah. Es dauerte 2 Tage, bis sich ein trockenes Zeitfenster am Abend auftat und ich mich endlich auf sie schwingen konnte für eine kleine Kennenlernrunde. Vom ersten rollenden Meter an fühlte ich mich auf ihr vertraut und freute mich auf zukünftige gemeinsame Ausfahrten. Es folgten alle meine kurvenreichen Lieblingsstrecken wie z.B. Allerheiligen, Kaltenbronn, Bad Herrenalb etc.

Was hat dich überzeugt? Für mich stimmt fast alles an der Ducati Streetfighter V2 S. Der Motor zieht kräftig an und auch im oberen Drehzahlbereich hört die Leistung sehr spät auf. Aber auch sehr elastisch ist er, so dass man im 2. Gang ruckellos die 30er-Zonen bewältigen kann – klasse. Die Sitzhaltung ist sportlich und bequem und auch bei flotter Fahrt funktioniert das Fahrwerk fantastisch.

Was hat dich überrascht? Die Schaltung mit Quickshifter + Blipper spricht meist gut & einfach an, hatte aber auch Aussetzer. Die Spiegel könnten breiter sein, denn die Hälfte wird durch die Arme bedeckt. Das grandiose Display ist gestochen scharf, macht Spaß anzuschauen und zu beobachten. Aber um den Kilometerstand nach dem Tanken zu nullen braucht es Übung, das ist etwas umständlich. Überrascht bin ich über die Power, die einfach sehr gut dosierbar ist und definitiv ausreicht für den Landstraßeneinsatz. Ebenso die Sitzposition, tolle Bremsen + Fahrwerk und die Leichtigkeit im wunderschönen Design.

Eindrücke von Marlena

Marlene Bolz Marlena Bolz, Leser-Testerin im Rahmen der Ducati Leser-Experience Streetfighter V2 S: "Der Motor liefert jede Menge Power, die sich gut dosieren lässt."



Was hast du mit der Ducati Multistrada V2 S in diesen Wochen erlebt? Die ersten zwei Wochen mit der Ducati Streetfighter V2S waren wettertechnisch ein Abenteuer – kaum saß ich auf dem Bike, kamen die nächsten Regentropfen. Große Touren fielen damit ins Wasser, also beschränkte ich mich auf meine abendliche Hausstrecke und den Weg zur Arbeit. Trotzdem hat die Ducati selbst im Regen richtig Laune gemacht und gezeigt, dass Fahrspaß nicht immer Sonnenschein braucht. Und der Regenmodus will ja schließlich auch getestet werden.

Was hat dich überzeugt? Am meisten hat mich beeindruckt, wie souverän sich die Streetfighter V2S fahren lässt. Der Motor liefert jede Menge Power, die sich gut dosieren lässt, und in Kurven vermittelt sie eine erstaunliche Stabilität. Auch längere Fahrten machen dank der angenehmen Sitzposition richtig Spaß, und ganz nebenbei ist sie einfach ein unglaublich schönes Motorrad.

Was hat dich überrascht? Überrascht hat mich vor allem, wie sehr ich die Streetfighter V2S mochte und wie viel Fahrspaß sie bringt. Ich hatte erwartet, dass mir im Vergleich zu meiner BMW S 1000 RR die Power fehlen könnte – tatsächlich liefert sie aber absolut genug Schub. Außerdem fühlte ich mich auf Anhieb sicher und wohl auf dem Bike. Klar, auf der Streetfighter ist es windiger als auf meinem Sportler, aber die sportliche Fahrweise bleibt erhalten. Und die angenehmere Sitzposition macht auch längere Fahrten deutlich entspannter.

Eindrücke von Nico

Nico Jurk Leser-Terster Nico: "Positiv überrascht hat mich die Leistung des Motors und die damit verbundene Leichtigkeit in der Beschleunigung des Motorrades."



Was hast du mit der Ducati Multistrada V2 S in diesen Wochen erlebt? Der Großteil meines bisherigen Tests bestand aus der Alltagsnutzung. Hierzu zählt der tägliche Weg zur Arbeit, welcher ca. 60 km beträgt. Ebenso gehören alltägliche Erledigungen zu meinem Nutzungsprofil. Schnell den Rucksack aufgesetzt und kleine Einkäufe erledigen, der Weg zum Friseur, der Besuch bei den Eltern oder auch der schnelle Abstecher zur nächsten Eisdiele bei schönem Wetter. Eine längere Nachmittagsausfahrt mit einer Strecke von ca. 150 Km durch die Ortschaften meiner Heimat war bisher auch dabei.

Was hat dich überzeugt?

Das Gewicht und die damit verbundene Leichtigkeit im Handling bei Kurvenfahrten.

Fahrwerks und Reifenabstimmung passen meines Erachtens gut und die sportliche (Alltags-)Nutzung (auch wenn nicht nachvollzogen werden kann, ob bereits Einstellungen am Fahrwerk vorgenommen wurden).

Sehr gute Ablesbarkeit des Tachoinstrumentes, sowohl bei Licht und im Dunkeln. Hierbei auch die schnelle Umschaltung von Tag und Nachtmodus in den Ducati-Farben.

Kraftvolle Leichtigkeit des Motors. Angemessene und kraftvolle Leistungsentfaltung, mit genügend Durchzug für den versierten Landstraßenbetrieb. Gleichzeitig ist es aber nie so, dass der (etwas geübte oder erfahrene Fahrer) überfordert ist.

Das gewichts- und schwerpunktsbedingte leichte Handling im Stand (Schieben aus der Garage oder aus Parklücken). Was hat dich überrascht?