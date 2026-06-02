Premium-Maxi-Scooter zum Kampfpreis von 9.499 Euro: Sym TTLBT im Praxistest

Das Konzept des Sym TTLBT zielt auf Fahrer, die Langstreckenkomfort, zeitgemäße Konnektivität und sportliche Dynamik zu einem attraktiven Preis suchen. Der Marktstart: drittes Quartal 2026.

508 cm³, gut 45 PS, 50 Nm und Kettenantrieb Das Herzstück des Sym TTLBT ist ein vom Modell MaxSym TL übernommener und überarbeiteter flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihenzweizylinder mit 508 cm³, gut 45 PS und 50 Nm Drehmoment – damit geht es trotz immerhin über 250 Kilo Fahrzeuggewicht als Solofahrer beim Umschalten auf Grün an der Ampel erstaunlich flott voran. Der Motorlauf des Twins ist sehr kultiviert, die Variomatik beamt den Großroller linear nach vorn. Als Sekundärübersetzung dient – motorradtechnisch – eine Kette. Beim Überholen auf der Landstraße geht es, etwas lang übersetzt vielleicht, nicht raketenmäßig ab, aber die Leistung reicht allemal, um etwa sperrige Wohnmobile schnell hinter sich zu lassen.

140 km/h Höchstgeschwindigkeit Ein Ride-by-Wire-System sorgt beim Sym TTLBT für präzise Gassteuerung und ermöglicht auch einen serienmäßigen Tempomat, der zwischen 50 und 130 km/h aktivierbar ist. Die knapp 140 km/h Höchstgeschwindigkeit ließen sich während unseres Praxistests auf der Landstraße legal nicht abrufen – aber ein kurzer Zwischensprint auf der Schnellstraße lässt glauben, dass die Herstellerangabe passt.

Sym TTLBT mit reisetauglicher Reichweite Auch der angegebene Normverbrauch von ca. 4,5 Liter auf 100 Kilometern erscheint glaubwürdig – mit dem 16-Liter-Tank lassen sich auf jeden Fall sehr praxistaugliche Tagesetappen ohne Tankstopp mit dem Sym TTLBT realisieren.

Drei Fahrmodi stehen zur Verfügung: "Normal mit TCS", "Normal" und "Rain" – wobei sich die berechtigte Frage ergibt, warum man auf die Traktionskontrolle verzichten sollte, zumal kaum ein fahrdynamischer Unterschied zwischen den beiden "Normal"-Modi festzustellen ist.

Fahrwerk: Recht sportlich und dennoch komfortabel Beim Fahrwerk setzt der Sym TTLBT auf eine Upside-Down-Gabel sowie eine Einarmschwinge mit Multilink-Federbein. Die Federelemente (v/h 109/118 mm) sind gelungen abgestimmt: Nicht zu straff, aber direkt und sportlich genug, um auf reizvollen Kurvenstrecken auch mal auf Attacke fahren zu können, und gleichzeitig sehr komfortabel, aber nicht zu sehr, um ebensolche flotten Fahrten durch schwammiges, indifferentes Fahrgefühl einzutrüben.

15-Zöller vorn und hinten mit griffigen Maxxis-Reifen erzeugen fast schon ein ähnliches Vertrauen bei Schräglagen wie bei einem Tourenmotorrad, und auch die Bremsen des Sym TTLBT mit 275er-Doppelscheibe vorn und einer 275er hinten lassen sich in jeder Situation gut dosieren und packen fest zu.

Klasse, das Fahrwerk des Sym TTLBT gefällt und kann beim Kurventanz mit Spitzkehren und Radien jeder Größe sehr gut den Takt halten. Elektronische Unterstützung bietet ein Bosch-MSC und Kurven-ABS, und bei Dunkelheit ergänzt eine adaptive Kurvenbeleuchtung das Sicherheitspaket – passend zum Oberklasse-Anspruch, den sich der Sym TTLBT selbst auferlegt.

Ausgestattet auch für größere Touren Komfortabel wie ein Luxusliner ist der Sym TTLBT tatsächlich: Eine vierstufige Griffheizung und ein elektrisch verstellbares Windschild gefallen auf längeren Etappen. Die Sitzhöhe passt mit 780 Millimetern auch kleineren Fahrern und -innen – Personen unter 1,65 Meter sollten wegen der großen Schrittbogenlänge (breiter Sitz!) jedoch prüfen, ob der Maxi-Scooter für sie wirklich passt.

37 Liter Stauraum unter der Sitzbank Zum Stauraum: 37 Liter unter der Sitzbank – das ist großzügig und passt im Alltag für einen Integralhelm. Die zwei Seitenkoffer mit jeweils nur rund 14 Liter Stauraum wirken indes eher zierlich, schlucken höchstens eine dünne Jacke sowie kleinere Utensilien, die in den noch kleineren Frontfächern mit USB-Anschluss keinen Platz finden. Möchte man also mit dem Sym TTLBT ernsthaft länger auf Tour gehen, vielleicht sogar zu zweit: Der serienmäßige Träger für ein Topcase kann auch zum Verzurren einer großen Packtasche genutzt werden, um das Gesamtvolumen zu erhöhen.

Beim Slalom durch dichten Stadt- und Urlaubsverkehr sind die schlanken Koffer jedoch wieder von Vorteil, die sich zudem sehr einfach mit einem Dreh entfernen lassen.

Smart-Key-System mit Näherungserkennung Auf das 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit drei Layouts, Nachtmodus und Apple CarPlay ist der taiwanesische Hersteller als weitere Features stolz. In der Anwendung (iPhone vorausgesetzt) im Praxistest ergaben sich allerdings kleinere Ärgernisse. Das System funktioniert nur mit einer akustischen Anbindung, also etwa Ear-Plugs oder Interkom-Helm, und muss jedes Mal nach Ausschalten der Zündung neu gestartet und mit Bluetooth gekoppelt werden. Umständlich. Und ohne Internetverbindung, was im Praxistest öfters der Fall war, sind einige Funktionen nicht möglich.

Das Smart-Key-System mit Näherungserkennung, automatischer Lenkradentriegelung und Sitzöffnung funktioniert hingegen tadellos.

Sym TTLBT zum Preis für 9.499 Euro Der in Deutschland ab dem 3. Quartal in Mattschwarz und Mattweiß erhältliche Sym TTLBT konkurriert im Premium-Segment der Maxi-Scooter und möchte Interessenten der anderen etablierten Vertreter abspenstig machen. Könnte hinhauen. Denn angesichts der umfangreichen Serienausstattung ist der angekündigte Preis von 9.499 Euro hochattraktiv, zumal Käufer fünf Jahre Garantie erhalten.

Ein Kymco AK 575i ABS Premium kostet 12.349 Euro, ein Yamaha TMax kostet 14.149 Euro. Auch der Honda Forza 750 liegt mit 12.950 Euro preislich weit über dem Sym TTLBT.