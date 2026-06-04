125er-Scooter als Haustier: Letbe Mecha 125 neu für A1 und B196

Als Sublabel der chinesischen Haojin-Gruppe zielt die 2022 gegründete Marke Letbe auf junges Publikum. Entsprechend auffällig sind Design und Auftritt der Letbe-Modelle. Seit 2026 ist eine Auswahl in Deutschland, Österreich sowie in der Schweiz verfügbar. Importeur ist die Firma FK Motors Europe im norddeutschen Schneverdingen.

Letbe Mecha als 125er-Roller für A1 und B196 Ein auffälliges Roller-Modell in der Palette ist der Letbe Mecha. Wobei Mecha eine Abkürzung für "Mechanical Pet", also "mechanisches Haustier" sein soll. In China und in einigen weiteren Regionen gibt es den Letbe Mecha als 150er und als 200er, sogar eine Hybrid-Version mit kombiniertem Elektro-Antrieb ist im Gespräch.

125er-Scooter mit 12,5 PS und Start-Stopp-Automatik Nach Europa kommt der Letbe Mecha sinnvollerweise als 125er, passend zur europäischen Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren sowie zur Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196). Sein wassergekühlter Viertakt-Einzylinder-Motor leistet Euro-5+-konform bis zu 12,5 PS (9 kW), was in Verbindung mit der CVT-Automatik für circa 100 km/h Höchstgeschwindigkeit ausreichen dürfte. Geräuschentwicklung und Spritverbrauch reduziert eine smarte Start-Stopp-Automatik.

Fahrwerk mit 14-Zoll-Vorderrad und 13-Zoll-Hinterrad Unter der futuristischen, großzügig mit LED-Leuchten versehenen Karosserie des Letbe Mecha steckt ein eher klassisches Fahrwerk mit zwei Federbeinen hinten und Telegabel vorn. Für Roller-Verhältnisse relativ große Räder lassen indes auf vergleichsweise stabiles Fahrverhalten hoffen. Die Reifenformate: 110/70-14 vorn, 130/70-13 hinten.

Technische Daten von ABS über TCS bis Keyless Zusätzlich zu den beiden Scheibenbremsen mit ABS ist der Letbe Mecha 125 sogar mit einer Schlupfregelung (TCS) ausgerüstet. Ebenfalls überdurchschnittlich in dieser Kategorie sind TFT-Display und Funkschlüssel-System ("Keyless"). Roller-Standard ist das Gepäckfach unter der Sitzbank (Sitzhöhe: rund 77 Zentimeter), praktisch sind Heck-Gepäckträger und Hauptständer. Ohne Sprit wiegt der 125er-Scooter angeblich 145 Kilogramm, und in den Benzintank passen knapp 12 Liter.

Letbe Mecha 125 – Farben und Preis in Deutschland In Deutschland ist der Letbe Mecha 125 seit Mai 2026 erhältlich, für günstige 3.400 Euro (zuzüglich Liefernebenkosten). Neben der auffälligen Ausführung in Gelb ("Freedom-Yellow") stehen Schwarz ("Obsidian-Black") und Silbergrau ("Grey") zur Auswahl.