Retro-Jawa mit Big Twin und 113 PS: Neue Jawa 1000 Sport Cruiser im Café-Racer-Stil

Im Januar 2026 berichteten wir über die neue Jawa 730 Twin, ein Retro-Modell im neoklassischen Café-Racer-Stil. Bereits damals hatte Jawa in Tschechien eine folgende 1000er-Topversion angekündigt.

Jawa 1000 Sport Cruiser im Retro-Look Weltpremiere der neuen Jawa 1000 Sport Cruiser war dann im März 2026 im Rahmen der Messe Motosalon im tschechischen Brünn. Wie erwartet, nimmt die 1000er sowohl die rote Grundfarbe als auch die Formensprache von der 730er auf. Der Designer hinter diesen beiden neuen Jawa-Modellen: Jan Hrbek.

Neuer Motor: Reihenzweizylinder mit rund 1.000 Kubik Prächtig im gedoppelten Stahlrohr-Brückenrahmen der neuen Jawa 1000 Sport Cruiser inszeniert hängt das wesentliche Unterscheidungsmerkmal gegenüber der 730er: der deutlich größere Reihenzweizylinder-Motor mit rund 1.000 Kubik. Bohrung mal Hub: jeweils 96 mal 69 mm, Hubraum: 999 ccm.

Café Racer mit Big Twin und 113 PS Sowohl das rundliche Gehäuse als auch die Kühlrippen des Big Twins sind voll auf Retro getrimmt, doch davor hängt ein Wasserkühler und zusätzlich ein Ölkühler. Denn Jawa sagt für den "Sport Cruiser" 113 PS (83 kW) bei 9.200/min an. Und 215 km/h als Höchstgeschwindigkeit.

Öhlins, Brembo, OZ-Racing und Leo Vince Dazu passt das hochgerüstete Fahrwerk der Jawa 1000 Sport Cruiser, mit Upside-down-Telegabel und zwei Federbeinen von Öhlins, jeweils voll einstellbar, sowie Bremsen von Brembo. Ebenfalls original ab Werk sind hier offenbar die Aluminium-Räder von OZ Racing sowie die 2-in-2-Abgasanlage mit Schalldämpfern von Leo Vince.

Technische Daten und Ausstattung Als Gesamtgewicht der Jawa 1000 Sport Cruiser sind stattliche 238 Kilogramm angekündigt, anscheinend ohne Sprit. Übrigens hängt der Benzintank unter der Sitzbank, das Volumen ist bislang nicht bekannt. An der üblichen Tankposition lässt der Big Twin mitsamt Ansaugtrakt zu wenig Platz. Mit angeblich nur 78,5 Zentimeter entschärft jedoch die Sitzhöhe das Thema Gewicht.

Jawa 1000 Sport Cruiser – Preis der Limited Edition Die erste Serie der neuen Jawa 1000 Sport Cruiser ist nach Herstellerangaben eine Sammler-Edition, limitiert auf 15 Exemplare – und bereits komplett reserviert. Stolzer Preis: circa 62.000 Euro. Ob eine günstigere Standard-Variante der 1000er folgt, ist bislang unklar. Unlimitiert verfügbar ist hingegen die Jawa 730 Twin mit Motor von Jedi aus China (75 PS/55 kW), sie soll in Deutschland circa 8.300 Euro kosten.