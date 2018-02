Ein tourentauglicher Sportler mit einem Kompressor-Motor? Ganz recht. Kawasaki hat mit der neuen Kawasaki H2 SX einen neuen Ableger aus der H2-Reihe auf der EICMA 2017 in Mailand präsentiert. Im Vergleich zur H2 der ersten Generation soll sich einiges getan haben. Schwachstellen wie das leicht verzögerte Ansprechverhalten und spürbares Nachschieben bei geschlossenem Gasgriff sollen ausgemerzt worden sein. Dafür hat Kawasaki tief in die Trickkiste gegriffen: neue Kurbelwelle, neue Nockenwellen, neue Zylinder und eine neue Auspuffanlage, um nur die wichtigsten Änderungen rund um den 1.000er-Vierzylindermotor zu nennen. Kawasaki verspricht die gleiche Leistung bei einem leicht höheren Drehmoment und einem deutlich geringerem Verbrauch. Der 200 PS-starke Motor soll 200 PS bei 11.000/min und 137 Nm bei 9.500/min leisten.

Im Vergleich zur ersten H2-Generation ist der neue Motor der Kawasaki H2 SX zudem um drei Kilogramm leichter geworden. Mit der neuen H2 SX möchte Kawasaki das Zusammenspiel aus Komfort und Fahrdynamik auf ein neues Level heben. Durch einen steiferen Rahmen, einen längeren Radstand und einem neuen Windschutz sollen Komfort und Ergonomie deutlich verbessert worden sein. Weil die H2-Modelle als Solisten-Fahrzeuge daherkommen, die H2 SX-Typen gerne aber auch einen Sozius mitnehmen (195 Kilogramm Zuladung sind erlaubt) wuchs das Gewicht etwas an. Merke: Ein steiferer Rahmen ist kein Weight-Watchers-Programm. Bei 260 Kilogramm mit vollem 19 Liter Fass soll der Zeiger der Waage bei der in Portugal präsentierten H2 SX SE stehen bleiben. SE steht für „Special Edition“. Diese Version besitzt einige technische Gimmicks mehr als die vier Kilo leichtere Basisversion.

Kawasaki Ninja H2 SX SE.

Die SX kann lammfromm, aber auch zornig

Doch genug der Vorrede jetzt. Wie fährt das Kompressor-Tier? Wohlerzogen. Um es einmal mit einem Wort zu sagen. Wer je sein Bein über die Speedbolzen-H2 schwang, mag sich darüber wundern, aber es ist so. Vom räudigen Charakter der Namenspaten ist bei der Tourenvariante nichts mehr geblieben. Und das ist auch gut so. Fein hängt der Vierzylinder am Gas, schnuffelt selbst im Ort bei Tempo 50 im sechsten Gang und mit 2.000/min auf der Uhr lammfromm vor sich hin. Laufkultur par excellence.

Und selbst wenn bei dieser Drehzahl der Motor spontan hochdrehen soll, erledigt er diesen Job ohne Murren. Hört sich ziemlich unspektakulär an, steht aber einfach für einen äußerst souveränen Vortrieb.

Wem das jetzt zu langweilig ist: Einfach mit dem Blipper der H2 SX SE die Gänge nach unten steppen. Zornig kann der Kompressor-Motor nämlich immer noch. Mit jedem 1.000er-Drehzahlschritt, den die Drehzahlmessernadel gen Höchstleistung von 200 PS bei 11.000 Touren strebt, drückt der Vierer stärker voran. Komplett ohne Einbruch, immer heftiger. Die einstellbaren Schaltblitze im TFT-Cockpit der H2 SX SE mahnen um Aufmerksamkeit, der nächste Gang fliegt ohne Griff zur Kupplung hinterher. Da ist sie, die Macht des Kompressors. Selbst weit über 200 km/h heißt die Prämisse immer noch: Gib Schub, Rakete.

Wobei: Von der Radikalität der H2 ist die H2 SX ein Stück weit entfernt. Ihr Motor verdichtet viel Höher, weshalb das Kompressorrad nur noch etwas mehr als 9x so schnell wie die Kurbelwelle dreht. Beim niedrig verdichteten Antrieb der H2 rotiert das gleich große Schaufelrad 18x so schnell wie die Kurbelwelle. Auch wenn der ganz fette Druck damit fehlt, beeindruckend ist das immer noch.