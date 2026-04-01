Das sind die beliebtesten Naked-Bikes 2026: Diese 5 Modelle sind eure Favoriten

Im Unterschied zu vielen anderen Kategorien fällt das Publikums-Voting bei den Naked Bikes richtig eng aus. Bologna sichert sich die ersten beiden Plätze, gefolgt von Kawasakis Z 900, die sich zwei Ränge nach vorn schiebt. Dahinter lauern Triumphs Streety RS und KTMs 990er-Duke, die nur um wenige Prozentpunkte am Stockerl vorbeischrammen.

Die beliebtesten Naked Bikes 2026 1. Ducati Streetfighter V2/S – mit 12,2 % der Stimmen "Fokussiert, punktgenau dosiert, hocheffektiv. Und trotzdem emotional, sportlich und alltagstauglich" – nach einem ausführlichen Test der Streetfighter V2 S schwelgte Testredakteur René Correra in lobenden Adjektiven. Besondere Beachtung verdienen die beiden letzten, deuten sie doch den weiten Bereich an Einsatzmöglichkeiten an, welche die Streetfighter abdeckt – Rennstrecke inklusive. Basierend auf Ducatis 890er-Plattform kann die Streetfighter also viele unterschiedliche Fahrertemperamente ansprechen.

2. Ducati Monster – mit 8,9 % der Stimmen Als die neue, gemäßigte Streetfighter V2 präsentiert wurde, sagten selbstgewisse Experten das Ende der Monster voraus. Sie sei nicht mehr nötig. Zum Glück haben sie sich getäuscht. Die Monster des Jahrgangs 2026 teilt zwar in Motor und Fahrwerk dieselbe Basis mit der Streetfighter, steht aber anders über ihren Rädern – wohl gerundet und knuffig ist sie mehr Wohlfühl- als Sportmotorrad. Kleiner gewachsene Fahrerinnen und Fahrer können den Sitz in zwei Stufen absenken, müssen dafür allerdings Zubehörteile kaufen.

3. Kawasaki Z 900 – mit 8,7 % der Stimmen Windschutz, Soziuskomfort oder Optionen für die Gepäckunterbringung? Eher weniger. Trotzdem schaffte es das Naked Bike beim Alpenmasters 2025, dem größten Motorradtest der Welt, bis ins Finale. Dort hebt ein beachtlicher vierter Gesamtrang für die Z 900 vor allem die fahrdynamischen Qualitäten der Nackten hervor: druckvoller Motor, prima Handling, kompakte Dimensionen und eine komfortable Federung schnüren ein gelungenes Gesamtpaket. Öhlins-Federbein und Brembo-Bremsen trägt nur die SE.

4. Triumph Street Triple 765 RS – mit 8,1 % der Stimmen Die Streety RS ist nicht das stärkste oder schnellste Naked Bike des Motorrad-Planeten, aber sie ist das Bike, auf dem sportliche Seelen ohne Wettkampfgedanken auf internationalem Niveau ab dem erste Meter ein Zuhause finden. Ihre Stabilität ist phänomenal, die technische Ausstattung top. Die Ergonomie: ein Traum für flotte Runden. Ihr Charakter: pures Wohlfühlen, weil der Fahrer bei ihr der Hauptdarsteller ist, die Streety RS ihn mühelos an Curbs (gerne) oder durch Landstraßen-Schwünge (sehr gerne) gleiten lässt.

5. KTM 990 Duke – mit 7,8 % der Stimmen Man könnte sie mit Fug und Recht als das reine Duke-Destillat bezeichnen. Deutlich unter 200 Kilo, dazu der auf 947 cm³ und 123 PS erstarkte LC8c-Twin – übrigens fast exakt die Eckdaten der ersten (V2) 990 Super Duke von 2002. Angriffslustige Sitzposition, ein Fahrwerk, das eine begeisternde Kombination von Agilität und Wendigkeit bietet und der pfeffrige Twin, das sind die Zutaten, mit denen die 990 Duke selbstbewusst die Konkurrenz beim Vergleichstest aus dem Feld räumte. Selbstbewusst ist allerdings auch der Preis.